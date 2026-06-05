В Кишинёве тариф на воду могут повысить на 19,7%

Apă-Canal Chișinău направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на пересмотр действующих тарифов.

Согласно предложению предприятия, стоимость одного кубометра питьевой воды может увеличиться с 12,99 до 15,55 лея. Таким образом, рост составит 19,7%, или 2,56 лея за кубометр.

Также предлагается повысить тариф на услуги канализации с 6,63 до 7,68 лея за кубометр, что означает увеличение на 15,8%.

Если предложение будет одобрено, совокупный тариф на воду и канализацию вырастет с нынешних 19,66 до 22,70 лея за кубометр. Общий рост составит 16,6%.

В то же время предприятие предлагает значительно снизить тариф на технологическую воду — с 12,23 до 1,14 лея за кубометр. В компании объясняют это корректировкой накопленных тарифных отклонений прошлых лет.

Как отмечают в Apă-Canal Chișinău, необходимость пересмотра тарифов связана с увеличением расходов на содержание и эксплуатацию инфраструктуры. В частности, в расчёты включены расходы на оплату труда сотрудников, электроэнергию, прогнозируемую инфляцию на уровне 7%, повышение минимальной заработной платы, а также инвестиции в модернизацию сетей и обслуживание приборов учёта.

По прогнозам предприятия, в 2026 году его доходы могут превысить 1,79 млрд леев, что почти на 173 млн леев больше ранее утверждённых показателей. При этом общие расходы оцениваются примерно в 965 млн леев.