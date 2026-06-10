В Кишинёве отработали сценарий полного прекращения поставок газа в Молдову.

В рамках так называемого упражнения Table Top были смоделированы различные сценарии, способные повлиять на снабжение страны природным газом, сообщает bani.md

Целью учений стала проверка готовности государственных учреждений и энергетических компаний к оперативным и скоординированным действиям в случае серьёзных проблем в газовом секторе.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, операторов газотранспортной системы, поставщиков, трейдеров и крупных потребителей, а также эксперты Секретариата Энергетического сообщества и европейских партнёров.

Во время учений рассматривались сценарии ограничения маршрутов поставок газа, недоступности отдельных источников или объектов инфраструктуры, резкого роста потребления в условиях неблагоприятной погоды, а также применения мер, предусмотренных планами чрезвычайного реагирования.

Участники отработали процедуры, предусмотренные национальным и европейским законодательством, включая взаимодействие между учреждениями, объявление различных уровней кризиса, мониторинг рынка и защиту уязвимых потребителей.

Государственный секретарь Министерства энергетики Виталий Мыца отметил, что подобные учения имеют важное значение для укрепления способности государственных структур реагировать на вызовы в сфере энергетической безопасности.

«Республика Молдова добилась существенного прогресса в вопросах энергетической безопасности. Это касается не только инфраструктуры и диверсификации источников поставок, но и готовности учреждений быстро и слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях», — заявил чиновник.

Учения прошли в рамках процесса приведения молдавского законодательства в соответствие с нормами Европейского союза в области безопасности поставок природного газа и позволили на практике проверить эффективность механизмов предотвращения и управления возможными энергетическими кризисами.