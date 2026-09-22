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22 Сентября 2026, 17:34
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Тофан на критику Усатого: В ваших кругах говорят: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи"

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый на внеочередном заседании парламента, на котором правительство просит ввести ЧП в энергетической и гидрологической сферах, спросил премьер-министра Тофана, почему власти не приняли меры заранее.

Тофан на критику Усатого: В ваших кругах говорят: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".
Тофан на критику Усатого: В ваших кругах говорят: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".

"Сегодня, когда мы вводим чрезвычайное положение не для того, чтобы предотвратить кризис, а потому, что кризис уже в разгаре, им чрезвычайное положение сегодня нужно лишь для того, чтобы можно было закупать оборудование, газ, дизельное топливо без проведения тендеров, то есть по более короткой процедуре", — заявил политик на пресс-конференции перед заседанием парламента. 

В зале заседаний Усатый возложил ответственность за нынешнюю ситуацию на власти и спросил, почему энергоресурсы не покупались тогда, когда цены были более низкими. 

"Я думаю, что государство не должно играть, как в казино. То, что вы сейчас предлагаете - это, чтобы государство поставило на черное или красное. В ваших кругах говорят: "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи". А у молдаван говорят: După război, mulți eroi  ("После войны, многие герои")", - ответил Тофан.

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