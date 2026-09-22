Молдова ведет переговоры о средне- и долгосрочных контрактах с крупными производителями газа.

Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан на заседании парламента, в рамках которого просит депутатов поддержать введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах.

«Не хочу раскрывать все карты, но могу сказать, что сейчас мы ведем определенные переговоры, в том числе о двусторонних контрактах на средне- и долгосрочный период», — заявил Тофан, сообщает bani.md

Премьер-министр не стал уточнять, с какими государствами или производителями проходят переговоры, однако намекнул, что речь идет о крупных игроках региона.

«Если мы заключим такие прямые контракты с крупными производителями, я не буду называть страны, но вы, очевидно, знаете, о каких именно идет речь, то мы сделаем это максимально прозрачно», — отметил глава правительства.