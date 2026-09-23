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logos-press.md logologos-press
23 Сентября 2026, 09:14
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В августе спрос экономических агентов Молдовы на валюту был полностью удовлетворен

В августе 2026 года чистый спрос экономических агентов Молдовы на иностранную валюту был полностью удовлетворен за счет чистого предложения валюты от физических лиц.

В августе спрос экономических агентов Молдовы на валюту был полностью удовлетворен.
В августе спрос экономических агентов Молдовы на валюту был полностью удовлетворен.

По данным Национального банка Молдовы (НБМ), коэффициент покрытия составил 110,3%, что выше июльского показателя в 100,2%, пишет logos-pres.md

По сравнению с предыдущим месяцем на валютном рынке зафиксировано снижение активности с обеих сторон. Спрос со стороны бизнеса сократился на 13,3% (или на 54,3 млн долларов) и составил 354,1 млн долларов.

Предложение от граждан также снизилось, но менее существенно — на 4,6% (или на 18,7 млн долларов), составив 390,5 млн долларов США.

На фоне избытка предложения иностранной валюты Нацбанк Молдовы провел интервенции на внутреннем рынке, осуществив нетто-покупку валюты в эквиваленте 19,0 млн долларов.

Что касается динамики курса национальной валюты, в августе молдавский лей незначительно укрепился по отношению к доллару США. Средний обменный курс составил 17,7381 MDL/USD, в то время как в июле он находился на уровне 17,9082 MDL/USD.

В структуре чистого предложения валюты физическими лицами по-прежнему доминирует европейская валюта. Доля евро в августе выросла на 5,7 процентных пункта и составила 69,1%. На втором месте находится доллар США с долей в 24,4% (падение на 5,0 п.п.), а на долю остальных валют (преимущественно фунта стерлингов) пришлось 6,5%.

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Источник
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