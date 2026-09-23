В августе спрос экономических агентов Молдовы на валюту был полностью удовлетворен.

В августе 2026 года чистый спрос экономических агентов Молдовы на иностранную валюту был полностью удовлетворен за счет чистого предложения валюты от физических лиц.

По данным Национального банка Молдовы (НБМ), коэффициент покрытия составил 110,3%, что выше июльского показателя в 100,2%, пишет logos-pres.md

По сравнению с предыдущим месяцем на валютном рынке зафиксировано снижение активности с обеих сторон. Спрос со стороны бизнеса сократился на 13,3% (или на 54,3 млн долларов) и составил 354,1 млн долларов.

Предложение от граждан также снизилось, но менее существенно — на 4,6% (или на 18,7 млн долларов), составив 390,5 млн долларов США.

На фоне избытка предложения иностранной валюты Нацбанк Молдовы провел интервенции на внутреннем рынке, осуществив нетто-покупку валюты в эквиваленте 19,0 млн долларов.

Что касается динамики курса национальной валюты, в августе молдавский лей незначительно укрепился по отношению к доллару США. Средний обменный курс составил 17,7381 MDL/USD, в то время как в июле он находился на уровне 17,9082 MDL/USD.

В структуре чистого предложения валюты физическими лицами по-прежнему доминирует европейская валюта. Доля евро в августе выросла на 5,7 процентных пункта и составила 69,1%. На втором месте находится доллар США с долей в 24,4% (падение на 5,0 п.п.), а на долю остальных валют (преимущественно фунта стерлингов) пришлось 6,5%.