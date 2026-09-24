Урожай яблок в Молдове ожидается на 18% больше, чем в 2025 году.

Урожай яблок в Республике Молдова в 2026 г. ожидается на уровне 526 тыс. тонн, что на 18% больше чем в 2025 г., когда его объем составил 447 тыс. тонн.

Об этом Radio Moldova заявил исполнительный директор Ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ, передает infotag.md

Согласно ее оценкам, поставки молдавских яблок за рубеж увеличатся как минимум на 30%.

«Мы оцениваем общий объем экспорта яблок нынешнего урожая в 145 тыс. тонн. Еще 36 тыс. тонн предназначены для местного рынка, а приблизительно 325 тыс. тонн будут переработаны в концентрат. В плане климата этот год был для нас действительно лучше прошлогоднего, когда мы столкнулись с сильными морозами и засухами», - отметил Фалэ.

В Ассоциации считают, что из-за существенного роста производственных затрат яблоки необходимо продавать на 35-40% дороже, что позволит молдавским фермерам и дальше инвестировать в развитие отрасли.

«В настоящее время яблочный бизнес прибылен, но мы должны постоянно следить за корректировкой производственных технологий, чтобы инвестировать в более эффективные сады, лучшие сорта, хорошо знать все процедуры и способы получения здоровых плодов. Я имею в виду здесь остатки пестицидов, цвет, качество», - отметил директор.

В 2025 г. экспорт молдавских яблок в страны Европейского союза принес $25,5 млн. и вырос в денежном выражении в 1,6 раза по сравнению с 2024 г. Общая сумма валютной выручки от экспорта яблок превысила $80 млн., что по данному показателю вывело производство яблок в Республике Молдова в первую тройку.