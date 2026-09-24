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Infotag.md logoInfotag
24 Сентября 2026, 16:42
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Урожай яблок в Молдове ожидается на 18% больше, чем в 2025 году

Урожай яблок в Республике Молдова в 2026 г. ожидается на уровне 526 тыс. тонн, что на 18% больше чем в 2025 г., когда его объем составил 447 тыс. тонн.

Урожай яблок в Молдове ожидается на 18% больше, чем в 2025 году.
Урожай яблок в Молдове ожидается на 18% больше, чем в 2025 году.

Об этом Radio Moldova заявил исполнительный директор Ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ, передает infotag.md

Согласно ее оценкам, поставки молдавских яблок за рубеж увеличатся как минимум на 30%.

«Мы оцениваем общий объем экспорта яблок нынешнего урожая в 145 тыс. тонн. Еще 36 тыс. тонн предназначены для местного рынка, а приблизительно 325 тыс. тонн будут переработаны в концентрат. В плане климата этот год был для нас действительно лучше прошлогоднего, когда мы столкнулись с сильными морозами и засухами», - отметил Фалэ.

В Ассоциации считают, что из-за существенного роста производственных затрат яблоки необходимо продавать на 35-40% дороже, что позволит молдавским фермерам и дальше инвестировать в развитие отрасли.

«В настоящее время яблочный бизнес прибылен, но мы должны постоянно следить за корректировкой производственных технологий, чтобы инвестировать в более эффективные сады, лучшие сорта, хорошо знать все процедуры и способы получения здоровых плодов. Я имею в виду здесь остатки пестицидов, цвет, качество», - отметил директор.

В 2025 г. экспорт молдавских яблок в страны Европейского союза принес $25,5 млн. и вырос в денежном выражении в 1,6 раза по сравнению с 2024 г. Общая сумма валютной выручки от экспорта яблок превысила $80 млн., что по данному показателю вывело производство яблок в Республике Молдова в первую тройку.

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