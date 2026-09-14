Урожай слив в Молдове ожидается в пределах 130 тысяч тонн, что на 20% больше 2025 года.

Несмотря на рекордный урожай слив, фермеры жалуются на низкие закупочные цены и отсутствие покупателей в разгар кампании по сбору урожая.

Как заявил общественному телеканалу Moldova1 фермер из села Шептеличь Сорокского района Роман Андриуцэ, кроме низких цен на сливу, большой проблемой остается нехватка рабочих рук. Фермер вынужден привлекать людей из соседнего села, которым платит по 450 леев в день, передает infotag.md

По его словам, в прошлом году сливы попали на сербский рынок, а в этом сезоне ситуация сложнее: цены низкие, трудно найти покупателей сливы.

«Цена в этом году очень низкая. Из-за цены на дизельное топливо вся цепочка поставок и обработки стали дороже, а продукция значительно подорожала, потому что все связано с дизельным топливом и транспортировкой. Сейчас мы храним в холодильнике, поврежденные из-за дождей после засухи сливы сушатся, а остальная часть отправляется на консервный завод», - сказал Андриуцэ.

Комментируя ситуацию с ценами на сливы, президент Ассоциации Moldova Fruct Виталие Горинчой заметил, что «когда производство выше, цены всегда ниже».

«Цены в Европейском союзе все ниже. У нас установлена экспортная квота в Евросоюз в размере 61 тыс. тонн слив. Я верю, что так и будет. Большую часть слив, которые мы экспортируем в Евросоюз, мы экспортируем в сентябре-октябре», - сказал Горинчой.

В 2025 г. урожай слив в Молдове составил 100 тыс. тонн. Почти половина урожая была экспортирована в страны Евросоюза. Площадь сливовых садов в Республике Молдова превышает 22 тыс. гектаров.