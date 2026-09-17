Уголовная ответственность в Молдове может передаваться и после реорганизации юрлица.

Это положение содержится в законопроекте, принятом парламентом во втором чтении.

Законодательную инициативу разработало Министерство юстиции в целях выполнения условий, предусмотренных Национальным планом регулирования, в контексте процесса гармонизации законодательства Республики Молдова с нормами Европейского союза. Основная цель законопроекта - укрепление механизмов предупреждения и противодействия преступным деяниям, передает moldpres.md

Документ предусматривает, что передача уголовной ответственности будет осуществляться пропорционально, в зависимости от стоимости активов, принятых реорганизованным юридическим лицом от ликвидированной организации, совершившей преступление. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают, что при установлении и индивидуализации наказания, применяемого к реорганизованному юридическому лицу, суд будет учитывать три критерия: оборот юридического лица, совершившего преступление, стоимость его активов и долю имущества, переданную каждому юридическому лицу, участвующему в операции.

Авторы законопроекта подчеркивают, что правопреемник не считается виновным в совершении уголовного деяния, однако несет уголовную ответственность, поскольку перенял экономическую идентичность юридического лица, совершившего преступление.

По предложению депутата Игоря Талмазана документ был дополнен поправкой, предусматривающей, что осужденное юридическое лицо обязано разместить или опубликовать резолютивную часть обвинительного приговора в срок не более 15 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Кроме того, законодательная инициатива вводит новые виды наказаний, применяемых к юридическим лицам, в соответствии с европейскими директивами. Речь идет о лишении права пользоваться государственными выплатами или пособиями, ограничении доступа к государственным средствам, в том числе к процедурам госзакупок, грантам и концессиям, а также о ликвидации юридического лица. В случае применения наказания к юридическому лицу суд направит решение в Агентство государственных услуг, которое внесет в соответствующие госреестры сведения об осуждении и назначенном наказании.

Документ также предусматривает введение новых отягчающих обстоятельств для преступления, связанного с отмыванием денег, установление уголовной ответственности юридических лиц, участвующих в преступной организации, а также за случаи пассивного подкупа.

Новые законодательные положения вступят в силу в течение шести месяцев со дня опубликования в «Официальном мониторе».