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ipn
18 Июня 2026, 21:36
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Товарооборот между Молдовой и Румынией достиг 3,9 млрд евро

Товарооборот между Республикой Молдова и Румынией достиг 3,9 млрд евро в 2025 году, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Товарооборот между Молдовой и Румынией достиг 3,9 млрд евро.
Товарооборот между Молдовой и Румынией достиг 3,9 млрд евро.

Одновременно более 30% молдавского экспорта направляется на румынский рынок. Эти данные представило Агентство инвестиций по итогам исследования экспортных возможностей в Румынии, сообщает ipn.md

По словам заместителя директора Агентства инвестиций Ирины Толстусовой, румынский рынок является приоритетным для экспортёров из Республики Молдова и служит отправной точкой для возможного дальнейшего выхода на европейский рынок.

Один из авторов исследования, эксперт по изучению рынков Андрей Криган, отмечает, что румынский рынок предлагает значительный потенциал для молдавских экспортёров. С населением более 19 млн человек и валовым внутренним продуктом, оцениваемым в 380 млрд евро в 2025 году, Румыния является 12-й экономикой ЕС. Розничная торговля в Румынии превышает 60 млрд евро в год, а рынок электронной коммерции оценивается в 8,7 млрд евро в 2026 году.

Андрей Криган уточняет, что основные возможности находятся в агропродовольственном секторе, промышленности и сфере услуг. Наиболее востребованные молдавские товары — семена подсолнечника и рапса, вина, свежие фрукты, электрические кабели и мебель. В то же время эксперт отметил, что 62% румын предпочитают местную продукцию, а 45% выбирают её для поддержки местной экономики.

Для выхода на румынский рынок молдавским экспортёрам необходимо учитывать обязательные требования по маркировке на румынском языке, регистрации в санитарных органах и соблюдению Системы гарантированного возврата для продукции в пластиковых, стеклянных и металлических ёмкостях. Кроме того, процесс размещения товаров в крупных торговых сетях предполагает длительные переговоры и соблюдение строгих логистических условий.

Источник
ipn
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