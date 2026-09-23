Тофилат предложил хеджировать цены на газ, Бузату предупредил о рисках.

Сергей Тофилат предложил использовать такие финансовые инструменты, как фьючерсные и опционные контракты, чтобы заранее фиксировать цену на часть природного газа и снижать влияние резких скачков на международных биржах на тарифы.

По словам Тофилата, непосредственно закупку газа можно было бы сопровождать финансовыми операциями хеджирования, с помощью которых Energocom заранее устанавливал бы определенный уровень цены на конкретный объем. Целью было бы защитить потребителей от сильных колебаний рынка, сообщает bani.md

«Нужно рассмотреть другие механизмы, с помощью которых мы можем защитить себя от чрезмерных колебаний биржевой цены. Чтобы у нас тариф не вырос очень сильно, если на бирже что-то произойдет», — заявил Тофилат.

Эксперт объяснил механизм на примере. Если для газа с поставкой в декабре установить цену на уровне 60 евро за МВт·ч, а к моменту поставки биржевая котировка вырастет до 90 евро, контрагент по финансовому контракту выплатит разницу в 30 евро. Если же рыночная цена снизится до 45 евро, разницу до установленного уровня в 60 евро должна будет выплатить сторона, которая зафиксировала цену.

«Это, по крайней мере, позволяет нам зафиксировать цены на определенном приемлемом для нас уровне — на таком, который мы можем себе позволить при оплате газа», — объяснил Тофилат.

По его мнению, властям следует изучить как необходимые законодательные изменения, так и финансовые инструменты, которые могли бы быть предоставлены Energocom для проведения подобных операций.

Директор Energocom Евгений Бузату подтвердил, что механизмы хеджирования начинают все чаще использоваться на энергетических рынках, однако отметил, что их применение в Юго-Восточной Европе является более сложным.

«Не могу сказать, что это популярный инструмент в Юго-Восточной Европе, но он начинает набирать обороты», — заявил Бузату.

По словам главы Energocom, проблема заключается не только в законодательной базе. Такие операции требуют партнерства с надежными финансовыми учреждениями, а крупные хеджинговые компании Центральной Европы, как правило, требуют сотрудничества с банками, обладающими высокими инвестиционными рейтингами.

Бузату отметил, что некоторые учреждения требуют как минимум рейтинг BBB-, а в отдельных случаях условия могут быть еще более жесткими. При этом в Юго-Восточной Европе доступность таких банков ограничена.

В то же время директор Energocom предупреждает, что фиксация цены не означает устранения риска. Компания защищает себя от возможного подорожания, но одновременно отказывается от возможности полностью воспользоваться возможным снижением стоимости газа.

«В конечном итоге это казино. Если биржа растет, а ты зафиксировал цену, тогда все хорошо. Если биржа снижается — уже не хорошо. Тогда платить должен ты», — заявил Бузату.