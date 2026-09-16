Energocom допустил новую корректировку тарифа на газ при росте закупочных цен.

В ответе порталу Bani компания уточнила, что средневзвешенная цена закупки, включенная в действующий тариф, составляет 598,52 евро за тысячу кубометров.

Energocom напоминает, что применяет регулируемый тариф, утвержденный постановлением НАРЭ и действующий с 1 сентября. Именно в этот расчет регулятор включил средневзвешенную цену 598,52 евро за 1000 кубометров.

Компания отмечает, что показатель около 630 долларов за тысячу кубометров, который ранее использовался при обосновании тарифа, не может напрямую применяться в качестве ориентира для стоимости газа на весь последующий период, поскольку его необходимо оценивать с учетом периода и параметров, для которых производился расчет.

«Для действующего в настоящее время тарифа ориентиром является средневзвешенная цена, утвержденная НАРЭ постановлением №512 от 21.08.2026», — говорится в ответе Energocom.

На вопрос о том, существует ли риск нового запроса на повышение тарифа в случае, если закупочная цена вырастет более чем до 830 долларов за тысячу кубометров, компания сослалась на методологию НАРЭ.

Согласно пункту 60 Методологии, утвержденной постановлением НАРЭ №355 от 13 августа 2021 года, если возникают объективные факторы, которые приводят к необходимости увеличения или уменьшения регулируемого дохода более чем на 1%, поставщик или Агентство могут инициировать процедуру корректировки действующих цен.

При этом Energocom подчеркивает, что на данном этапе было бы преждевременно прогнозировать новый тариф.

«Значительная часть цен на объемы, которые предстоит поставить в холодный сезон, все еще формируется, а средневзвешенная стоимость зависит как от фактических закупочных цен, так и от объемов потребления в каждом периоде», — уточняет компания.

Таким образом, возможная корректировка тарифа может быть рассчитана только на основании фактических параметров закупки и потребления, в соответствии с методологией НАРЭ.

Energocom также сообщает, что постоянно отслеживает ситуацию на международных биржах и геополитическую обстановку, которую компания характеризует как «очень непредсказуемую».

Последнее повышение тарифа на газ произошло 1 сентября, когда он вырос более чем на 40% — до 20,30 лея за кубометр.