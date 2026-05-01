Ионицэ: Молдова фиксирует рекордные результаты в секторе возобновляемой энергетики
Республика Молдова демонстрирует рекордные показатели в секторе возобновляемой энергетики, а данные за первый квартал 2026 года показывают, что изменения уже не являются временной тенденцией.
По данным эксперта IDIS Вячеслава Ионицэ, Молдова произвела за первые три месяца года 253 млн кВт·ч возобновляемой энергии — на 35% больше, чем за тот же период прошлого года, передаёт ipn.md
Основным драйвером роста остаётся солнечная энергетика, за ней следует ветровая энергия, тогда как гидроэнергетика и биомасса имеют меньший вклад. В настоящее время Республика Молдова производит около 1,2 млрд кВт·ч возобновляемой энергии в год — почти вдвое больше уровня годичной давности и почти в 15 раз больше, чем в 2020 году.
Влияние этой динамики заметно и на внутреннем потреблении, отмечает Вячеслав Ионицэ. Возобновляемая энергия, произведённая внутри страны, уже покрывает почти 30% годовой потребности в электроэнергии. Более того, в марте 2026 года Молдова впервые зафиксировала периоды, когда производство возобновляемой энергии превышало внутреннее потребление, а излишки начали экспортироваться из-за ограниченных мощностей хранения.
Новая задача сектора теперь заключается не столько в производстве энергии, сколько в её эффективном управлении. Власти и эксперты делают акцент на развитии систем хранения, расширении сетей, создании энергетических бирж и формировании современного конкурентного рынка. Для страны, которая ранее почти полностью зависела от импорта, превращение даже в периодического экспортёра энергии является значительным изменением.