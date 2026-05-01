Ионицэ: Молдова фиксирует рекордные результаты в секторе возобновляемой энергетики.

По данным эксперта IDIS Вячеслава Ионицэ, Молдова произвела за первые три месяца года 253 млн кВт·ч возобновляемой энергии — на 35% больше, чем за тот же период прошлого года, передаёт ipn.md

Основным драйвером роста остаётся солнечная энергетика, за ней следует ветровая энергия, тогда как гидроэнергетика и биомасса имеют меньший вклад. В настоящее время Республика Молдова производит около 1,2 млрд кВт·ч возобновляемой энергии в год — почти вдвое больше уровня годичной давности и почти в 15 раз больше, чем в 2020 году.

Влияние этой динамики заметно и на внутреннем потреблении, отмечает Вячеслав Ионицэ. Возобновляемая энергия, произведённая внутри страны, уже покрывает почти 30% годовой потребности в электроэнергии. Более того, в марте 2026 года Молдова впервые зафиксировала периоды, когда производство возобновляемой энергии превышало внутреннее потребление, а излишки начали экспортироваться из-за ограниченных мощностей хранения.

Новая задача сектора теперь заключается не столько в производстве энергии, сколько в её эффективном управлении. Власти и эксперты делают акцент на развитии систем хранения, расширении сетей, создании энергетических бирж и формировании современного конкурентного рынка. Для страны, которая ранее почти полностью зависела от импорта, превращение даже в периодического экспортёра энергии является значительным изменением.