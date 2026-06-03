Возобновляемая энергетика позволила Молдове снизить потребность в импорте на $172 млн.

По расчетам экономиста и эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицэ, это позволяет стране не импортировать энергию примерно на $172 млн в год, передает rupor.md

Ионицэ отмечает, что торговый дефицит можно сокращать не только за счет роста экспорта, но и за счет снижения импорта. Именно это, по его словам, происходит в последние годы в секторе возобновляемой энергетики.

Ранее Молдова импортировала практически всю потребляемую электроэнергию напрямую либо косвенно, через импорт газа, который использовался для ее производства. Сейчас часть этой энергии уже производится внутри страны.

По оценке экономиста, если бы 1,2 млрд кВт⋅ч не производились в Молдове, их пришлось бы импортировать. При нынешних импортных ценах это стоило бы около $172 млн.

«Экономика страны больше не должна тратить более $170 млн ежегодно на импорт объема энергии, который уже производится дома», — отметил Ионицэ.

Для сравнения, в 2020 году стоимость произведенной в Молдове возобновляемой энергии, которая замещала импорт, составляла только $3,6 млн. К 2026 году показатель вырос почти в 50 раз.

Ионицэ связывает это с двумя факторами. Производство возобновляемой энергии выросло более чем в 15 раз, а импортная электроэнергия стала почти втрое дороже, чем несколько лет назад.

По его оценке, $172 млн это примерно 3 млрд леев, которые ежегодно остаются в экономике Молдовы. Эти деньги, как считает экономист, превращаются в инвестиции, зарплаты, налоги и развитие нового сектора, которого несколько лет назад почти не существовало.

Ионицэ также отмечает, что объем энергии, произведенной внутри страны и заместившей импорт, уже превышает годовой экспорт некоторых традиционных категорий молдавской продукции. По его словам, речь идет не о временном эффекте, а о структурном изменении экономики и укреплении энергетической безопасности страны.