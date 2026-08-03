Спрос на квартиры в Кишиневе начал восстанавливаться.

В первом полугодии 2026 года в Кишиневе и пригородах было продано 5 493 квартиры, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного кадастра недвижимости.

В то же время поквартальный анализ показывает положительную динамику. Если в первом квартале было зарегистрировано 2 529 сделок, то во втором их число выросло до 2 964, увеличившись на 17,2%, отметил специалист агентства Acces Imobil Виктор Черноморченко, сообщает Mold-Street.

По его словам, это свидетельствует о том, что рынок жилой недвижимости преодолел период минимальной активности в начале года и постепенно входит в фазу стабилизации.

Эксперт также отметил, что возросший интерес покупателей в начале третьего квартала создает предпосылки для постепенного восстановления рынка во второй половине 2026 года.

По мнению Черноморченко, на активность покупателей может повлиять обсуждение проекта бюджетно-налоговой политики, предусматривающего повышение некоторых налогов и введение новых сборов, связанных с недвижимостью.

«Ожидание этих изменений, по-видимому, побуждает часть покупателей ускорить принятие решения о покупке, чтобы избежать возможных дополнительных расходов. Это уже отражается в росте числа сделок в начале третьего квартала», — считает эксперт.

Если эта тенденция сохранится, рынок сможет частично компенсировать спад первой половины года, а общее количество сделок по итогам 2026 года может приблизиться к показателю 2025 года.

Черноморченко также отметил, что все больше покупателей, которые ранее откладывали приобретение жилья в ожидании снижения цен, постепенно возвращаются на рынок.

По его мнению, текущая динамика сделок не свидетельствует о существенном снижении спроса, которое могло бы привести к заметному падению цен. При этом предложение нового жилья остается ограниченным по сравнению со спросом, что снижает вероятность значительной коррекции цен в ближайшее время.

По данным Национального банка Молдовы, в первом квартале 2026 года цены на жилье продолжили расти. Индекс цен на жилую недвижимость увеличился на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года и на 10% по сравнению с первым кварталом прошлого года.