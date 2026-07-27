Фермеры бьют тревогу: в Молдове не хватает дизеля для полевых работ.

Ассоциация «Сила фермеров» предупреждает об усугубляющемся кризисе с дизельным топливом.

По словам представителей организации, сельхозпроизводители в нескольких районах страны сталкиваются не только с ростом цен на горючее, но и с его все более ощутимым дефицитом в разгар аграрной кампании, сообщает bani.md

По данным ассоциации, все больше фермеров сообщают, что не могут приобрести необходимое для полевых работ топливо. Ситуация осложняется тем, что сейчас проходит уборка культур первой группы, а также подготовка земель к летним и осенним посевным работам.

«Мы получили информацию, что некоторые нефтяные компании, с которыми сотрудничают фермеры, уже 5–7 дней не располагают дизельным топливом и не могут точно сказать, когда появится горючее», — говорится в заявлении ассоциации «Сила фермеров».

Представители аграриев предупреждают, что нехватка дизеля может сорвать проведение сельскохозяйственных работ и еще больше усугубить проблемы в отрасли.

В связи с этим ассоциация требует срочного вмешательства и объяснений со стороны Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), правительства и Совета по конкуренции. Фермеры призывают выяснить причины сложившейся ситуации и найти решения для обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом.