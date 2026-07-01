theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
2 Июля 2026, 07:27
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Приднестровская экономика упала в 2025 году почти на 20%, а промышленность - на 27%

Приднестровская экономика упала в прошлом году почти на 20%, промышленное производство сократилось на 27%, больше всего – в электроэнергетике, химической отрасли и металлургии.

Приднестровская экономика упала в 2025 году почти на 20%, а промышленность - на 27%.
Приднестровская экономика упала в 2025 году почти на 20%, а промышленность - на 27%.

Такие данные озвучил  глава местного правительства Александр Розенберг, представляя в Верховном совете отчет о  деятельности кабинета министров в 2025 г., пишет infotag.md

Он объяснил спад тем, что «минувший год прошел в условиях перебоев с поставками природного газа, режима чрезвычайного экономического положения и сохранявшихся ограничительных мер со стороны Молдовы. В частности, «потери предприятий из-за таможенных пошлин со стороны соседнего государства превысили $13 млн».

По словам премьера, непростым выдался  год и для сельского хозяйства. Из-за неблагоприятных погодных условий снизился урожай целого ряда культур.

«Несмотря на все это удалось обеспечить реализацию конституционных прав граждан и бесперебойную работу органов власти», - считает Розенберг.

Говоря о главных задачах на краткосрочную перспективу, он заверил, что «в условиях продолжающегося чрезвычайного положения правительство сосредоточит работу на обеспечении социальных гарантий и поддержке предприятий». Среди основных  приоритетов: сохранение рабочих мест; недопущение остановки производств; выполнение обязательств перед гражданами; обеспечение стабильной работы учреждений.

«Экономике Приднестровья нужны новые точки роста. Ими могут быть развитие импортозамещения в сельском хозяйстве, усиление роли IT-сектора, развитие альтернативной энергетики. Цель – выйти на 3–4% экономического роста в год», - заключил Розенберг.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте