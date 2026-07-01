Приднестровская экономика упала в 2025 году почти на 20%, а промышленность - на 27%.

Приднестровская экономика упала в прошлом году почти на 20%, промышленное производство сократилось на 27%, больше всего – в электроэнергетике, химической отрасли и металлургии.

Такие данные озвучил глава местного правительства Александр Розенберг, представляя в Верховном совете отчет о деятельности кабинета министров в 2025 г., пишет infotag.md

Он объяснил спад тем, что «минувший год прошел в условиях перебоев с поставками природного газа, режима чрезвычайного экономического положения и сохранявшихся ограничительных мер со стороны Молдовы. В частности, «потери предприятий из-за таможенных пошлин со стороны соседнего государства превысили $13 млн».

По словам премьера, непростым выдался год и для сельского хозяйства. Из-за неблагоприятных погодных условий снизился урожай целого ряда культур.

«Несмотря на все это удалось обеспечить реализацию конституционных прав граждан и бесперебойную работу органов власти», - считает Розенберг.

Говоря о главных задачах на краткосрочную перспективу, он заверил, что «в условиях продолжающегося чрезвычайного положения правительство сосредоточит работу на обеспечении социальных гарантий и поддержке предприятий». Среди основных приоритетов: сохранение рабочих мест; недопущение остановки производств; выполнение обязательств перед гражданами; обеспечение стабильной работы учреждений.

«Экономике Приднестровья нужны новые точки роста. Ими могут быть развитие импортозамещения в сельском хозяйстве, усиление роли IT-сектора, развитие альтернативной энергетики. Цель – выйти на 3–4% экономического роста в год», - заключил Розенберг.