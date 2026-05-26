moldpres
26 Мая 2026, 23:11
6
Прокурора Лилиану Партоле заслушала Комиссия по оценке

Прокурор Лилиана Партоле из прокуратуры мун. Кишинев была заслушана составом А Комиссии по оценке.

Процедура оценки проводится в связи с ее предыдущей деятельностью в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, куда она была откомандирована, передает moldpres.md

В процессе проверки этической и финансовой добропорядочности комиссия собрала информацию из множества источников, в том числе от Национального органа по неподкупности, Государственной налоговой службы, Главного инспектората Пограничной полиции, других госструктур, финансовых учреждений, а также из открытых источников. Кроме того, прокурору были направлены два раунда письменных вопросов для уточнения отдельных аспектов и представления дополнительных документов.

После анализа собранных материалов состав проинформировал прокурора о наличии определенных аспектов, требующих дополнительных разъяснений в ходе открытого слушания. Прокурор выразила согласие участвовать в слушании, однако запросила, чтобы обсуждение первого вопроса из уведомления о слушании проходило в закрытом заседании для защиты частной жизни третьих лиц. 

Запрос был одобрен составом. В открытой части слушания члены состава затронули вопрос о недекларировании прокурором займа. 

Отчет по результатам оценки, включая предложение состава относительно исхода внешней оценки, будет представлен в срок до 30 рабочих дней.

