Падение цен на дизель снизило стоимость межрайонных поездок в Молдове.

Начиная с 12 июня максимальная стоимость поездки составляет 1,02 лея за один километр.

Предыдущая корректировка цен проводилась всего неделю назад — тогда тариф был утвержден на отметке 1,04 лея/км. Таким образом, стоимость проезда для граждан снизилась примерно на 1,9%.

Причина снижения цен

Решение профильного ведомства напрямую связано с падением цен на топливо на автозаправочных станциях страны. В НААТ представили сравнительные данные:

С 29 мая по 4 июня: средняя стоимость дизельного топлива составляла 28,02 лея за литр.

С 5 по 11 июня: средняя цена опустилась до 27,17 лея за литр.

За одну неделю дизельное топливо в Молдове подешевело почти на 3%, что и позволило снизить финансовую нагрузку на пассажиров.

Временные тарифы на регулярные рейсы рассчитываются по утвержденной правительством методологии. Цены могут пересматриваться каждые семь дней, если на рынке нефтепродуктов фиксируются значительные колебания.