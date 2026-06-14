Падение цен на дизель снизило стоимость межрайонных поездок в Молдове
Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ/ANTA) объявило о снижении предельных тарифов на регулярные межрайонные пассажирские перевозки.
Начиная с 12 июня максимальная стоимость поездки составляет 1,02 лея за один километр.
Предыдущая корректировка цен проводилась всего неделю назад — тогда тариф был утвержден на отметке 1,04 лея/км. Таким образом, стоимость проезда для граждан снизилась примерно на 1,9%.
Причина снижения цен
Решение профильного ведомства напрямую связано с падением цен на топливо на автозаправочных станциях страны. В НААТ представили сравнительные данные:
С 29 мая по 4 июня: средняя стоимость дизельного топлива составляла 28,02 лея за литр.
С 5 по 11 июня: средняя цена опустилась до 27,17 лея за литр.
За одну неделю дизельное топливо в Молдове подешевело почти на 3%, что и позволило снизить финансовую нагрузку на пассажиров.
Временные тарифы на регулярные рейсы рассчитываются по утвержденной правительством методологии. Цены могут пересматриваться каждые семь дней, если на рынке нефтепродуктов фиксируются значительные колебания.