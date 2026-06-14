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rupor.md logorupor
14 Июня 2026, 16:30
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Падение цен на дизель снизило стоимость межрайонных поездок в Молдове

Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ/ANTA) объявило о снижении предельных тарифов на регулярные межрайонные пассажирские перевозки.

Падение цен на дизель снизило стоимость межрайонных поездок в Молдове.
Падение цен на дизель снизило стоимость межрайонных поездок в Молдове.

Начиная с 12 июня максимальная стоимость поездки составляет 1,02 лея за один километр.

Предыдущая корректировка цен проводилась всего неделю назад — тогда тариф был утвержден на отметке 1,04 лея/км. Таким образом, стоимость проезда для граждан снизилась примерно на 1,9%.

Причина снижения цен

Решение профильного ведомства напрямую связано с падением цен на топливо на автозаправочных станциях страны. В НААТ представили сравнительные данные:

  • С 29 мая по 4 июня: средняя стоимость дизельного топлива составляла 28,02 лея за литр.

  • С 5 по 11 июня: средняя цена опустилась до 27,17 лея за литр.

За одну неделю дизельное топливо в Молдове подешевело почти на 3%, что и позволило снизить финансовую нагрузку на пассажиров.

Временные тарифы на регулярные рейсы рассчитываются по утвержденной правительством методологии. Цены могут пересматриваться каждые семь дней, если на рынке нефтепродуктов фиксируются значительные колебания.

Источник
rupor.md logorupor
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