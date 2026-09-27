НБМ: Спрос на кредиты вырос, проблемные займы населения - тоже.

Во втором квартале текущего года в Молдове зафиксировано ужесточение условий кредитования на фоне растущего спроса на займы со стороны населения и бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса коммерческих банков о банковском кредитовании, проведенного Национальным банком Молдовы, сообщает logos-press.md

По мнению представителей банковского сектора, финансовые учреждения стали более требовательны к заемщикам. Стандарты кредитования ужесточились как для нефинансовых корпораций (юридических лиц), так и для домохозяйств (физических лиц). Основными факторами для более строгой оценки рисков банки называют текущую экономическую ситуацию и внутреннюю политику управления рисками.

Несмотря на более жесткие рамки, интерес к заемным средствам в республике продолжает увеличиваться. Банкиры отмечают заметный рост спроса на кредиты со стороны обеих категорий заемщиков. Бизнес активно ищет финансирование для оборотного капитала и инвестиционных проектов, в то время как граждане чаще обращаются за потребительскими и ипотечными займами.

Объем новых ипотечных кредитов снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22,9% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 2 951,8 млн MDL.

Объем новых потребительских кредитов увеличился на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20,7% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 5 119,7 млн MDL.

Проблемные кредиты

Уровень проблемных кредитов у населения вырос до 4,9%. Основными катализаторами этого роста стали ипотечный и потребительский сегменты. Чтобы ограничить дальнейшую задолженность граждан, НБМ ужесточил правила розничного кредитования.

В коммерческом (корпоративном) секторе ситуация, напротив, улучшилась — показатель неработающих займов среди компаний снизился до 3,8%.

Профиль риска индивидуальных заемщиков остается осторожным: 78,2% новых кредитов, выданных физическим лицам, имеют коэффициент обслуживания долга к доходу (DSI) ниже 40%, а 96,9% — ниже 55%. Кроме того, 95,1% новых кредитов, выданных физическим лицам, имеют коэффициент соотношения кредита к залогу (LCLR) ниже 80%.

Согласно анализу НБМ, наибольшее давление на достаточность капитала банков в случае ухудшения качества кредитного портфеля могут оказать кредиты, выданные на приобретение и строительство недвижимости, а также займы для коммерческих (торговых) целей.