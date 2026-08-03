НБМ обеспокоен быстрым ростом кредитования и обязал банки увеличить резервы.

Национальный банк Молдовы (НБМ) считает, что стремительный рост объемов кредитования может стать риском для финансовой системы страны.

Несмотря на то, что банковский сектор остается стабильным, регулятор уже обязал банки увеличить резервы капитала для повышения их устойчивости, передает bani.md

Такой вывод содержится в сообщении Национального комитета по финансовой стабильности (CNSF), который подвел итоги второго заседания в 2026 году.

По данным НБМ, банки сохраняют достаточный запас капитала и ликвидности, а основные риски пока оцениваются как низкие или умеренные. Однако кредитование растет быстрее экономики, поэтому с 26 мая 2026 года для банков действует повышенный антициклический буфер капитала в размере 2,5%. Эта мера должна помочь финансовым учреждениям лучше справляться с возможными экономическими потрясениями.

Вместе с тем доля проблемных кредитов выросла до 4,3%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем кварталом ранее. В НБМ поясняют, что это связано главным образом с изменением подходов к оценке заемщиков, а не с массовым ухудшением платежной дисциплины.

В небанковском секторе ситуация остается стабильной. Объем выданных кредитов увеличился на 2,3%, а доля проблемных займов, наоборот, немного снизилась.

Устойчивые показатели сохраняются и в страховой отрасли. Страховые компании продолжают выполнять требования по финансовой устойчивости, а их запас средств значительно превышает установленный законом минимум.

Отдельное внимание на заседании уделили борьбе с финансовым мошенничеством. НБМ сообщил об усилении защиты мобильного банкинга, совершенствовании электронной идентификации клиентов и внедрении дополнительных мер безопасности для предотвращения мошеннических операций.

В Комитете заявили, что продолжат следить за состоянием финансовой системы и развитием рисков, а следующее заседание состоится в сентябре 2026 года.