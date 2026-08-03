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bani.md logobani
3 Августа 2026, 19:12
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НБМ обеспокоен быстрым ростом кредитования и обязал банки увеличить резервы

Национальный банк Молдовы (НБМ) считает, что стремительный рост объемов кредитования может стать риском для финансовой системы страны.

НБМ обеспокоен быстрым ростом кредитования и обязал банки увеличить резервы.
НБМ обеспокоен быстрым ростом кредитования и обязал банки увеличить резервы.

Несмотря на то, что банковский сектор остается стабильным, регулятор уже обязал банки увеличить резервы капитала для повышения их устойчивости, передает bani.md

Такой вывод содержится в сообщении Национального комитета по финансовой стабильности (CNSF), который подвел итоги второго заседания в 2026 году.

По данным НБМ, банки сохраняют достаточный запас капитала и ликвидности, а основные риски пока оцениваются как низкие или умеренные. Однако кредитование растет быстрее экономики, поэтому с 26 мая 2026 года для банков действует повышенный антициклический буфер капитала в размере 2,5%. Эта мера должна помочь финансовым учреждениям лучше справляться с возможными экономическими потрясениями.

Вместе с тем доля проблемных кредитов выросла до 4,3%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем кварталом ранее. В НБМ поясняют, что это связано главным образом с изменением подходов к оценке заемщиков, а не с массовым ухудшением платежной дисциплины.

В небанковском секторе ситуация остается стабильной. Объем выданных кредитов увеличился на 2,3%, а доля проблемных займов, наоборот, немного снизилась.

Устойчивые показатели сохраняются и в страховой отрасли. Страховые компании продолжают выполнять требования по финансовой устойчивости, а их запас средств значительно превышает установленный законом минимум.

Отдельное внимание на заседании уделили борьбе с финансовым мошенничеством. НБМ сообщил об усилении защиты мобильного банкинга, совершенствовании электронной идентификации клиентов и внедрении дополнительных мер безопасности для предотвращения мошеннических операций.

В Комитете заявили, что продолжат следить за состоянием финансовой системы и развитием рисков, а следующее заседание состоится в сентябре 2026 года.

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Источник
bani.md logobani
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