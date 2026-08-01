Нацбанк Молдовы теряет резервы, несмотря на рост золотого запаса
Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) демонстрируют спад. По состоянию на 24 июля они снизились до 5,208 млрд евро.
Об этом пишет rupor.md
Динамика сокращения активов
За месяц: падение на 7,8 млн евро по сравнению с 30 июня (5,216 млрд евро).
С конца июня: снижение на 11,5 млн евро по сравнению с 26 июня (5,220 млрд евро).
Структура резервов НБМ
Ценные бумаги: 4,609 млрд евро (88,5% от общего объема резервов).
Наличные и срочные вклады: рост до 580,3 млн евро (было 493,7 млн евро).
Золотой запас: рост до 8,55 млн евро (было 8,44 млн евро).
Специальные права заимствования (СПЗ): падение до 9,89 млн евро (было 10,83 млн евро).
Основная часть денежных средств регулятора традиционно размещена в других центральных банках, МВФ и Банке международных расчетов.