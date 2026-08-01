Нацбанк Молдовы теряет резервы, несмотря на рост золотого запаса

Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) демонстрируют спад. По состоянию на 24 июля они снизились до 5,208 млрд евро.

Нацбанк Молдовы теряет резервы, несмотря на рост золотого запаса.