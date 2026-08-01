theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Августа 2026, 12:14
27
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Нацбанк Молдовы теряет резервы, несмотря на рост золотого запаса

Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) демонстрируют спад. По состоянию на 24 июля они снизились до 5,208 млрд евро.

Нацбанк Молдовы теряет резервы, несмотря на рост золотого запаса.
Нацбанк Молдовы теряет резервы, несмотря на рост золотого запаса.

Об этом пишет rupor.md

Динамика сокращения активов

  • За месяц: падение на 7,8 млн евро по сравнению с 30 июня (5,216 млрд евро).

  • С конца июня: снижение на 11,5 млн евро по сравнению с 26 июня (5,220 млрд евро).

Структура резервов НБМ

  • Ценные бумаги: 4,609 млрд евро (88,5% от общего объема резервов).

  • Наличные и срочные вклады: рост до 580,3 млн евро (было 493,7 млн евро).

  • Золотой запас: рост до 8,55 млн евро (было 8,44 млн евро).

  • Специальные права заимствования (СПЗ): падение до 9,89 млн евро (было 10,83 млн евро).

Основная часть денежных средств регулятора традиционно размещена в других центральных банках, МВФ и Банке международных расчетов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте