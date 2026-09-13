theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
13 Сентября 2026, 14:15
12 872
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Банк Revolut передал мошенникам данные клиентов, приняв сообщение за запрос от госорганов

Британский необанк Revolut передал мошенникам информацию, содержащую персональные данные клиентов, приняв поддельный запрос от госорганов за подлинный.

Банк Revolut передал мошенникам данные клиентов, приняв сообщение за запрос от госорганов.
Банк Revolut передал мошенникам данные клиентов, приняв сообщение за запрос от госорганов.

Об этом сообщает Reuters, пишет meduza.io

Запрос, заявили агентству представители банка, был направлен с адреса электронной почты, который действительно принадлежал госструктуре. Первичная проверка подтвердила подлинность письма, и запрашиваемые данные были отправлены. Однако потом банк связался с чиновниками и выяснилось, что запрос был отправлен мошенниками, рассказали в Revolut.

В Revolut заверили, что были приняты все необходимые меры безопасности, клиентов, которых затронула утечка данных, предупредили о произошедшем. Системы Revolut и средства клиентов, подчеркнули в банке, затронуты не были. Другие подробности, включая число клиентов, чьи данные могли попасть к мошенникам, в банке раскрывать не стали.

TechCrunch, в свою очередь, пишет, что скомпрометированные данные включали дату рождения клиентов, почтовый адрес и адрес электронной почты, а также номера телефонов, а также копии их удостоверяющих личности, в том числе паспорта и водительские права.

Эксперт в сфере кибербезопасности ZachXBT, сохраняющий анонимность, считает, что целью мошенников были состоятельные клиенты Revolut.

Банк Revolut был основан в 2015 году. Сейчас это один из наиболее быстрорастущих игроков рынка финтех-стартапов. У компании 80 миллионов клиентов, Revolut работает в более чем 30 странах мира. В сентябре компания получила банковскую лицензию в США.

TechCrunch отмечает, что Revolut, по пока не подтвержденным официально данным, готовится к первичному размещению акций. Компания в ходе IPO, пишет издание, может быть оценен в 200 миллиардов долларов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте