Банк Revolut передал мошенникам данные клиентов, приняв сообщение за запрос от госорганов.

Британский необанк Revolut передал мошенникам информацию, содержащую персональные данные клиентов, приняв поддельный запрос от госорганов за подлинный.

Об этом сообщает Reuters, пишет meduza.io

Запрос, заявили агентству представители банка, был направлен с адреса электронной почты, который действительно принадлежал госструктуре. Первичная проверка подтвердила подлинность письма, и запрашиваемые данные были отправлены. Однако потом банк связался с чиновниками и выяснилось, что запрос был отправлен мошенниками, рассказали в Revolut.

В Revolut заверили, что были приняты все необходимые меры безопасности, клиентов, которых затронула утечка данных, предупредили о произошедшем. Системы Revolut и средства клиентов, подчеркнули в банке, затронуты не были. Другие подробности, включая число клиентов, чьи данные могли попасть к мошенникам, в банке раскрывать не стали.

TechCrunch, в свою очередь, пишет, что скомпрометированные данные включали дату рождения клиентов, почтовый адрес и адрес электронной почты, а также номера телефонов, а также копии их удостоверяющих личности, в том числе паспорта и водительские права.

Эксперт в сфере кибербезопасности ZachXBT, сохраняющий анонимность, считает, что целью мошенников были состоятельные клиенты Revolut.

Банк Revolut был основан в 2015 году. Сейчас это один из наиболее быстрорастущих игроков рынка финтех-стартапов. У компании 80 миллионов клиентов, Revolut работает в более чем 30 странах мира. В сентябре компания получила банковскую лицензию в США.

TechCrunch отмечает, что Revolut, по пока не подтвержденным официально данным, готовится к первичному размещению акций. Компания в ходе IPO, пишет издание, может быть оценен в 200 миллиардов долларов.