В Молдове цена дизеля снизилась более чем на 10 леев за литр после пиковых значений.

По сравнению с максимальными значениями, зафиксированными после начала военных действий на Ближнем Востоке, цена на стандартное дизельное топливо снизилась более чем на 10 леев за литр, или примерно на 30%.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщает, что розничные цены на основные нефтепродукты продолжают снижаться.

Благоприятная динамика цен обусловлена падением международных котировок на фоне улучшения перспектив глобального снабжения нефтью из региона Персидского залива. Ослабление напряженности в регионе способствовало увеличению добычи на Ближнем Востоке и возвращению котировок нефти Brent к уровням, зафиксированным до эскалации конфликта.

Одновременно ожидания увеличения предложения нефтепродуктов на международных рынках привели к снижению котировок Platts, которые на этой неделе опустились ниже отметки 900 долларов США за тонну. В Республике Молдова эта динамика напрямую отражается на розничных ценах на бензин и дизельное топливо благодаря механизму ценового регулирования, применяемому ANRE.

В результате, по сравнению с максимальными значениями, зафиксированными после начала конфликта на Ближнем Востоке, цена на дизельное топливо снизилась более чем на 10 леев за литр, или примерно на 30%, а цена на бензин COR 95 — примерно на 4 лея за литр, или около 13%.

В этих условиях на период 27.06.2026–29.06.2026 НАРЭ установило следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного типа: