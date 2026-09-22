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bani.md logobani
22 Сентября 2026, 19:21
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НАРЭ обнулило регуляторные платежи для энергокомпаний до конца года

Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) снизило до 0% регуляторные платежи для держателей лицензий в энергетическом и коммунальном секторах.

НАРЭ обнулило регуляторные платежи для энергокомпаний до конца года.
НАРЭ обнулило регуляторные платежи для энергокомпаний до конца года.

Новая ставка начнёт действовать с 1 октября и сохранится до конца 2026 года, передает bani.md

Решение распространяется на компании, работающие в сферах электроэнергетики, природного газа, теплоэнергетики и рынка нефтепродуктов, а также на операторов публичных услуг водоснабжения и канализации.

Ранее регуляторный платёж составлял 0,3% от доходов, полученных от регулируемой деятельности в энергетическом секторе и сфере нефтепродуктов. Для компаний, предоставляющих услуги водоснабжения и канализации, ставка составляла 0,2%.

В НАРЭ сообщили, что решение было принято после внутреннего анализа политики управления и ответственности учреждения с учётом текущей экономической и социальной ситуации.

«Агентство стремится обеспечить ответственный и эффективный подход к управлению финансовыми ресурсами и найти баланс между реальной потребностью в финансировании для выполнения своих законных полномочий и снижением финансовой нагрузки на держателей лицензий в регулируемых секторах», — говорится в сообщении НАРЭ.

В агентстве подчеркнули, что снижение регуляторных платежей не должно повлиять на способность НАРЭ в полном объёме выполнять функции по регулированию и мониторингу соответствующих рынков.

В НАРЭ также напомнили, что в феврале 2026 года было утверждено сокращение на 25% вознаграждения директоров Административного совета. В ведомстве называют это решение частью мер по более эффективному управлению финансовыми ресурсами и адаптации к текущим экономическим и социальным условиям.

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Источник
bani.md logobani
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