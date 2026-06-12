Мунтяну о более высоких зарплатах и снижении налога до 7%: Предлагаем справедливую систему.

По данным Министерства финансов, главная цель новой политики — чтобы «каждый работающий гражданин зарабатывал больше, а каждый предприниматель мог больше инвестировать в экономическое развитие страны», передает radiomoldova.md

«Мы предлагаем более простую систему — всё, что проще, как правило, работает лучше, — более справедливую, более прозрачную систему, чтобы стимулировать труд, инвестиции. Мы будем консультироваться с бизнес-средой, с неправительственными организациями, мы консультируемся с Международным валютным фондом, который согласен с подходом Министерства финансов», — заявил премьер-министр Александру Мунтяну в среду, 11 июня.

Снижение подоходного налога до 7%

Одно из главных изменений направлено на снижение налоговой нагрузки на работников. Подоходный налог с физических лиц будет снижен с 12% до 7% для доходов менее 1 миллиона леев в год, а доходы свыше этого порога будут облагаться налогом по ставке 15%.

Личное освобождение от налога также будет преобразовано в прямую ежемесячную выплату для лиц, работающих легально и имеющих несовершеннолетних детей, что, по словам властей, будет способствовать поддержке официальной занятости.

Инвестиционные механизмы

Проект предусматривает применение нулевой ставки для реинвестированной прибыли, в то время как налог на перераспределенную прибыль составит 15%, что призвано стимулировать инвестиции в экономику.

НДС остается на стандартной ставке 20%, но существующие льготы отменяются, что, по мнению авторов, позволит осуществлять ежемесячный, полный и автоматический возврат накопленного НДС.

Режим самозанятости распространяется на любой вид экономической деятельности, с налоговой ставкой 15% для доходов до 1 миллиона леев и 30% для доходов, превышающих этот порог.

Одновременно с этим устанавливаются ограничения на местные налоги: налог на недвижимость будет ограничен 1% от стоимости, а местные налоги, применяемые к обороту компании, — 3%.

Акцизные сборы и налоги в сельском хозяйстве

Проект также включает возврат акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, на условиях постепенного повышения до минимального уровня, разрешенного в Европейском Союзе.

Одновременно вводятся новые акцизные сборы на продукцию, считающуюся вредной или загрязняющей окружающую среду, такую как жидкости для электронных сигарет, сладкие напитки или подсластители, а также пиротехнические изделия.

По оценкам властей, новые положения могут сократить дефицит бюджета примерно на 6 миллиардов леев в 2027 году за счет сокращения неэффективных объектов и увеличения сбора налогов.

Документ будет вынесен на общественное обсуждение до 19 июня, а его реализация планируется в три этапа: октябрь 2026 года (продукты питания, HoReCa, электронная коммерция), январь 2027 года (лекарства, автомобили, жилье) и апрель 2027 года (энергетические ресурсы).