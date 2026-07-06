Молдова укрепила финансовую «подушку»: резервы превысили $5,2 млрд.

Азиатские государства продолжают доминировать в мировом рейтинге валютных резервов, аккумулируя около двух третей всех мировых резервов.

Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ) из базы International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL), проанализированные Visual Capitalist. В расчет не включены золотые запасы, а данные охватывают период с середины 2025 года по второй квартал 2026 года, сообщает bani.md

Лидером мирового рейтинга остается Китай, валютные резервы которого составляют 3,41 трлн долларов. На втором месте находится Япония с 1,26 трлн долларов, на третьем — Швейцария, располагающая резервами в размере 932 млрд долларов.

В первую десятку также входят Тайвань (602 млрд долларов), Индия (543 млрд), Саудовская Аравия (459 млрд), Гонконг (442 млрд), Россия (434 млрд), Южная Корея (423 млрд) и Сингапур (419 млрд долларов).

Как отмечается в исследовании, доминирование азиатских стран стало результатом экономической политики, проводимой после азиатского финансового кризиса 1997 года. Тогда многие государства начали активно накапливать валютные резервы, чтобы защитить свои экономики от внешних потрясений и снизить зависимость от внешнего финансирования.

Валютные резервы являются важнейшим инструментом центральных банков. Они используются для стабилизации обменного курса национальной валюты, финансирования стратегического импорта, обслуживания внешнего долга, а также для поддержания доверия инвесторов в периоды финансовой нестабильности.

Молдова не входит в число крупнейших держателей валютных резервов, однако в последние годы значительно укрепила свои внешние позиции. По данным Национального банка Молдовы, на конец июня 2026 года объем официальных валютных резервов превысил 5,2 млрд долларов. В настоящее время этот объем позволяет покрывать примерно шесть месяцев импорта.