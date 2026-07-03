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logos.press.md logologos
3 Июля 2026, 10:45
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Молдова сохранила статус крупнейшего покупателя украинского масла

В текущем году Молдова, традиционно являющаяся крупнейшим импортёром сливочного масла из Украины, увеличила свою долю почти на 30%.

Молдова сохранила статус крупнейшего покупателя украинского масла.
Молдова сохранила статус крупнейшего покупателя украинского масла.

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, опубликованным 29 июня, Молдова стала крупнейшим импортером украинского сливочного масла в первые пять месяцев 2026 года, на ее долю пришлось 42,4% украинского экспорта масла, сообщает logos-press.md

Азербайджан занял второе место с 19,4%, а Грузия – третье с 9,5%, показывают данные.

Экспорт украинского сливочного масла с января по май 2026 года сократился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, упав до 3800 тонн. В денежном выражении экспорт снизился в 2,5 раза до $22,3 млн.

За весь 2025 год Украина экспортировала 15 000 тонн сливочного масла — в 2,1 раза больше, чем в 2024 году, — при этом выручка выросла в 2,2 раза и составила $107,4 млн. Крупнейшими покупателями в том году были Молдова (31,4%), Азербайджан (10,2%) и Польша (9,4%).

Источник
logos.press.md logologos
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