Молдова опередила Румынию по расходам на энергию: 695 долларов в год на человека.

Республика Молдова опередила Румынию в мировом рейтинге ежегодных расходов домохозяйств на энергию, составленном Visual Capitalist на основе данных Международного энергетического агентства (IEA).

Согласно рейтингу за 2025 год, житель Республики Молдова в среднем тратит 695 долларов в год на энергию для дома, включая электроэнергию, газ, отопление и другие виды бытового топлива. Таким образом, Молдова занимает более высокую позицию, чем такие страны, как Румыния (464 доллара), Болгария (444 доллара), Венгрия (378 долларов) и Мальта (318 долларов), пишет bani.md

В мировом рейтинге лидирует Швеция — её жители тратят в среднем 1 926 долларов в год на энергию для домохозяйств. Далее следуют Финляндия (1 786 долларов) и Австрия (1 709 долларов). На противоположном полюсе находится Боливия, где расходы составляют всего 25 долларов на человека в год, за ней идут Алжир (29 долларов) и Египет (35 долларов).

Рейтинг показывает, что самые высокие расходы в основном характерны для Европы, где холодные зимы, более крупные жилые помещения и высокие цены на электроэнергию и газ приводят к большим счетам. За пределами Европы к европейским уровням расходов приближаются лишь несколько развитых экономик, таких как США, Канада, Япония и Новая Зеландия.

США занимают 16-е место с расходами в 1 042 доллара на человека в год, а Канада находится на 22-й позиции с 748 долларами, несмотря на более холодный климат.

В то же время в развивающихся экономиках расходы значительно ниже. В Китае этот показатель составляет 173 доллара на человека в год, в Индии — всего 52 доллара, а в Пакистане — 54 доллара.