Молдова обновит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Бельгией.

Соответствующий документ опубликован и вступил в силу. Согласно ему, руководителем переговорной группы с молдавской стороны назначена государственный секретарь Министерства финансов Корина Алекса, передает logos-pres.md

В настоящее время обе стороны руководствуются договором, подписанным ещё в 1987 году между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Королевства Бельгия об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Положения данного соглашения распространяются на налоги, действовавшие на момент его подписания.

В отношении Молдовы - это налог на доходы иностранных юрлиц, подоходный налог с населения (включая иностранных физлиц), сельскохозяйственный налог, налог с владельцев строений и земельный налог.

Соглашение предусматривает, что его положения будут применяться также к идентичным или аналогичным налогам, которые будут введены после даты подписания документа в дополнение к существующим налогам либо взамен их.

В целях поощрения экономического сотрудничества с разными странами Молдова подписала ряд соглашений об избежании двойного налогообложения. Среди последних стран — Мальта, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты.