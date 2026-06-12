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logos.press.md logologos
12 Июня 2026, 18:18
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Молдова обновит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Бельгией

Молдова и Бельгия инициировали переговоры по проекту Протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, касающихся доходов и капитала.

Молдова обновит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Бельгией.
Молдова обновит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Бельгией.

Соответствующий документ опубликован и вступил в силу. Согласно ему, руководителем переговорной группы с молдавской стороны назначена государственный секретарь Министерства финансов Корина Алекса, передает logos-pres.md

В настоящее время обе стороны руководствуются договором, подписанным ещё в 1987 году между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и  Королевства Бельгия об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Положения данного соглашения распространяются на налоги, действовавшие на момент его подписания. 

В отношении Молдовы - это налог на доходы иностранных юрлиц, подоходный налог с населения (включая иностранных физлиц), сельскохозяйственный налог, налог с владельцев строений и земельный налог. 

Соглашение предусматривает, что его положения будут применяться также к идентичным или аналогичным налогам, которые будут введены после даты подписания документа в дополнение к существующим налогам либо взамен их.

В целях поощрения экономического сотрудничества с разными странами Молдова подписала ряд соглашений об избежании двойного налогообложения. Среди последних стран — Мальта, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник
logos.press.md logologos
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