Молдавские товары могут получить доступ к китайским платформам цифровой торговли.

Открыть их напрямую на крупнейших китайских торговых платформах предложил министр сельского хозяйства КНР Чжан Чжу во время встречи с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем, передает logos-pres.md

Китайский чиновник подчеркнул, что его страна обладает одной из самых разветвленных сетей электронной торговли в мире, предложив это решение в качестве конкретного шага для содействия торговым обменам. Кроме того, Чжан Чжу официально пригласил молдавскую делегацию представителей аграрного и винодельческого секторов принять участие в 47-м Всемирном конгрессе лозы и вина, который пройдет в октябре 2026 года в китайском городе Нинся.

Михай Попшой отметил высокое качество молдавской агропродовольственной продукции и выразил заинтересованность в расширении ее доступа на китайский рынок. Он коснулся продвижения технических процедур и необходимости завершения согласования фитосанитарных протоколов, необходимых для экспорта новых категорий отечественных товаров, таких как фрукты, растительные масла, пчелиный мед, зерновые культуры и орехи.

Особый акцент был сделан на винодельческом секторе, учитывая, что Республика Молдова экспортирует вина примерно в 70 государств, а Китай уже является главным азиатским рынком для молдавских вин. Для укрепления этих позиций Михай Попшой запросил поддержку китайских властей и предложил рассмотреть возможность снижения таможенных пошлин на импорт молдавских вин в Китай.

Запуск новых инициатив

Также в рамках визита Михай Попшой провел встречу с председателем Агентства по международному развитию и сотрудничеству (CIDCA) КНР Чэнь Сяодуном. Попшой представил приоритеты Республики Молдова в контексте процесса европейской интеграции.

В то же время он подчеркнул интерес к расширению сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, сельское хозяйство, энергоэффективность и здравоохранение. В ходе встречи состоялся обмен нотами о запуске технико-экономических обоснований (ТЭО) для ряда новых инициативы.

Они касаются проектов в области возобновляемой энергетики и хранения электроэнергии, а также оснащения специализированных служб техническим оборудованием (спецтранспортом и дыхательными аппаратами со сжатым воздухом) и медицинскими изделиями. Согласно подписанному документу, китайская сторона проведет техническую оценку силами команды экспертов, а на основе выводов ТЭО будут рассмотрены варианты финансирования и реализации данных проектов.

Цифровизация культурного наследия

Кроме того, вице-премьер встретился с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сфере цифровизации культурного наследия, включая обмен экспертным опытом между специалистами и заимствование китайских практик по защите и реставрации исторических памятников и музейных коллекций.

Вице-премьер подчеркнул потенциал Республики Молдова как аутентичного туристического направления для китайской публики, основанный на традициях, гастрономии, культуре вина, наследии и сельском туризме. Официальные лица обменялись мнениями о взаимодействии с туроператорами и туристическими платформами Китая, а также об организации мероприятий по продвижению Молдовы.

В этом контексте министр Михай Попшой выразил заинтересованность Республики Молдова в рассмотрении возможности включения нашей страны в список направлений, одобренных для посещения китайскими гражданами, путешествующими за рубеж. Эта инициатива поддержит развитие национального туристического сектора и активизацию межчеловеческих контактов между двумя странами.

В связи с этим чиновники договорились, что профильные ведомства обоих государств совместно займутся разработкой туристических маршрутов. Ранее в Пекине состоялись переговоры между вице-премьером, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем и министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, в ходе которых обсуждалась в том числе возможность запуска прямого авиарейса между двумя государствами.