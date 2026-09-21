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logos-press.md logologos-press
21 Сентября 2026, 19:44
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Минэнерго повысит энергоэффективность больниц на фоне низкого освоения средств

Министерство энергетики сообщило о планах по повышению энергоэффективности больниц в рамках проекта «Энергоэффективность в Республике Молдова».

Минэнерго повысит энергоэффективность больниц на фоне низкого освоения средств.
Минэнерго повысит энергоэффективность больниц на фоне низкого освоения средств.

В частности, на 15 зданиях больниц предусмотрена установка солнечных панелей и теплоизоляцию зданий, передает logos-pres.md

В Минэнерго отмечают, что использование солнечной энергии позволит больницам покрывать часть потребностей за счёт возобновляемых источников и сократить расходы на энергию, потребление традиционных энергоресурсов и выбросы CO₂.

Помимо установки солнечных панелей, проект предусматривает теплоизоляцию зданий, замену окон и дверей, а также модернизацию систем отопления, вентиляции и освещения. По данным министерства, комплекс этих мер должен снизить энергопотребление и улучшить условия в медицинских учреждениях.

Общий бюджет проекта составляет 72,4 млн евро. Средства предоставлены Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и правительством Молдовы.

Сообщение министерства появилось на фоне аудита Счетной палаты, о котором недавно писал Logos Press, согласно которому к 30 июня 2026 года из привлеченных на повышение энергоэффективности общественных зданий 72,4 млн евро было освоено только 1,3 млн евро, или около 2%.

Согласно аудиту Счетной палаты, значительная часть средств по компоненту «Общественные здания» программы спустя четыре года после начала реализации по-прежнему находится на этапе подготовки и проектирования.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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