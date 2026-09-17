В энергоэффективность общественных зданий вложили свыше 348 млн евро.

В 2019–2025 годах объем инвестиций в повышение энергоэффективности общественных зданий в Молдове превысил 348 млн евро. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты по итогам аудита эффективности мер в этой сфере.

Как отмечается в документе, инвестиции способствовали снижению потребления энергии, однако в стране пока нет единого механизма, который позволял бы оценивать эффективность вложений и определять экономию, которую они обеспечивают в долгосрочной перспективе, пишет rupor.md

Средства поступали как из государственного бюджета, так и в виде внешних грантов и займов. Они направлялись на энергетическую модернизацию школ, детских садов, больниц и других общественных зданий.

В рамках проектов проводились работы по тепловой реабилитации зданий, утеплению стен и крыш, замене окон, модернизации систем отопления, а также устанавливалось энергоэффективное оборудование и системы контроля потребления энергии.

Аудит Счетной палаты охватывал влияние инвестиций на потребление энергии, бюджетные расходы, выбросы CO₂ и условия использования общественных зданий. Были проверены несколько органов власти и учреждений, участвующих в реализации программ энергоэффективности.

Счетная палата установила, что отсутствуют интегрированные механизмы для единого мониторинга и оценки результатов инвестиций. В частности, недостаточно консолидированных данных, которые позволяли бы подтвердить полученную экономию и оценить долгосрочный эффект от вложений.

По мнению аудиторов, это ограничивает возможности властей при планировании будущих инвестиций и обосновании распределения государственных ресурсов.

По итогам аудита Счетная палата рекомендовала укрепить стратегические механизмы, установить измеримые показатели для общественных зданий и создать базу данных об их энергетической эффективности. Также предлагается внедрить единый механизм мониторинга результатов инвестиций.

Рекомендации предусматривают и развитие информационных систем, мониторинг результатов после завершения проектов, управление отходами, содержащими асбест, а также контроль потребления энергии.

Выводы и рекомендации аудита были обсуждены с проверенными учреждениями, а их позиции учтены при окончательной доработке отчета. Документ направлен для информации, рассмотрения и, при необходимости, реализации рекомендаций в Парламент, Президенту Республики Молдова, Правительству, Министерству финансов, Министерству энергетики и Министерству окружающей среды.

Внешний государственный аудит проводился в соответствии с программами деятельности Счетной палаты на 2025 и 2026 годы.