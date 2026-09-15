В Молдове освоили лишь 1,3 млн евро из 72,4 млн на энергоэффективность.

Из 72,4 млн евро на повышение энергоэффективности общественных зданий в виде внешних займов, в том числе у ЕИБ, ЕБРР и Инвестиционной платформы соседства Еврокомиссии, к 30 июня было освоено лишь 1,3 млн евро, или около 2%.

Соответствующий отчет Счетной палаты предстоит обсудить на заседании парламентской комиссии по контролю за государственными финансами, сообщает logos-press.md

Согласно аудиту, средства предназначены для компонента «Общественные здания» программы «Энергоэффективность в Молдове» (PEEM). Однако спустя четыре года после начала реализации большая часть средств по-прежнему находится на этапе подготовки и проектирования.

Значительная часть этих средств предназначена для проектов в 10 медицинских учреждениях. Ориентировочная стоимость инвестиций в них составляет 59,46 млн евро, а стоимость контрактов на разработку технической документации — 5,46 млн евро.

Тем временем расходы по проекту продолжают начисляться. Проценты по займам PEEM на конец 2025 года составили 223,5 тыс. евро.

Медленные темпы реализации инвестиций объясняются сложными процедурами подготовки проектов. Технико-экономические обоснования, энергетические аудиты, технические экспертизы, проектирование, проверка документации, составление смет и закупки для каждого этапа проводятся отдельно, что значительно затягивает процесс.

Счетная палата рекомендует упростить и повысить эффективность процедур подготовки проектов, разработать постоянный механизм финансирования и создать полноценную систему мониторинга результатов инвестиций.