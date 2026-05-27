Fitch прогнозирует рост экономики Молдовы в 2026-2027 годах в среднем на уровне 3%.

Об этом говорится в опубликованном комментарии агентства после согласования Кишиневом нефинансовой программы сотрудничества с МВФ, сообщает logos-press.md

«Высокие цены на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке проверят устойчивость Молдовы, усиливая инфляционное давление и усугубляя структурно высокий дефицит текущего счета. Меры реагирования властей, доступность внешнего финансирования и более сильные международные резервные буферы помогают стране как поддерживать макроэкономическую стабильность, так и выдерживать дестабилизирующее давление на платежный баланс», — говорится в публикации.

«В 2025 году серьезный энергетический кризис, вызванный перебоями в поставках из Приднестровья, привел к сокращению экономики на 1,1% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года (хотя годовой рост составил 2,3%). В настоящее время Fitch ожидает, что рост составит в среднем 3% в 2026-2027 годах», — отмечается в сообщении.

Агентство отметило стабильность молдавского лея по отношению к евро с начала военных действий в Иране с учетом незначительного давления на внутренний валютный рынок. По состоянию на 15 мая международные резервы достигли 5,2 млрд евро ($6,1 млрд), что эквивалентно 5,1 месяца текущих внешних платежей.

В начале марта Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в инвалюте Молдовы на уровне «B+» со «стабильным» прогнозом.

20 мая МВФ снова ухудшил прогноз ключевых макроэкономических показателей для Молдовы на фоне достижения договоренностей о запуске в стране запрошенной Кишиневом 3-летней нефинансовой программы координации политики (policy coordination instrument, PCI).

По оценке фонда, темп роста ВВП Молдовы в этом году замедлится до 1,5% с 2,4% в 2025 году.

В апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Молдовы в этом году до 1,9% с 2,3%.