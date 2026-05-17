Мариан о рабочих из Азии: Работодатели нанимают исполнительных и за меньшую плату.

Тема дефицита кадров и привлечения иностранных рабочих вызвала напряженный обмен репликами с депутатом от партии MAN Ольгой Урсу, передает noi.md

Дискуссия началась с обсуждения растущей нехватки персонала во многих отраслях экономики, особенно в строительстве, где компании все чаще ищут работников в таких азиатских государствах, как Непал и Бангладеш. В этом контексте Раду Мариан заявил, что Республика Молдова уже прибегает к импорту рабочей силы и что это явление необходимо для развития экономики.

«Сейчас у нас есть и импорт рабочей силы. Потому что это необходимо, нам нужно развивать экономику», — подтвердил депутат PAS.

Депутат подчеркнул, что проблему дефицита кадров нельзя игнорировать, и в ближайшие годы Молдове потребуется еще больше рабочих, в том числе в контексте инфраструктурных проектов и восстановления Украины.

«У нас большой потенциал в сфере строительства. Нам понадобятся рабочие не только в жилищном секторе, но и во всех областях», — сказал Раду Мариан.

В то же время депутат от PAS попытался заверить, что процесс является контролируемым и иностранные рабочие проходят проверку перед получением права на работу в Республике Молдова.

«Любой приезжающий иностранный гражданин получает заключение от СИБ (SIS) и Бюро по миграции и убежищу. Не каждый может просто приехать и работать в Молдове», — заявил он.

В ходе дебатов внимание было акцентировано на риске того, что иностранные рабочие соглашаются на более низкую оплату труда, что может создать конкуренцию на рынке и поставить местных работников в невыгодное положение.

«Очевидно, что работодатель хочет кого-то более исполнительного, на чуть меньшую зарплату, и тогда он нанимает приезжих», — отметил он.

При этом Раду Мариан уточнил, что законодательство Республики Молдова предусматривает определенные лимиты на оплату труда иностранных рабочих. Эти меры были введены во избежание нелояльной конкуренции на рынке труда и предотвращения выплаты слишком низких зарплат гражданам, прибывающим из других стран.

«Иностранный гражданин не может получать менее 50% от средней заработной платы», — отметил депутат PAS.

Однако заявления Раду Мариана подверглись критике со стороны Ольги Урсу, которая предупредила, что привлечение рабочих из Азии может ускорить исход молдаван за границу.

«Люди уезжают постоянно, включая сегодняшний день. И вчера уезжали, и завтра будут уезжать», — сказала Ольга Урсу.

В этой связи Ольга Урсу заявила, что власти должны сосредоточиться в первую очередь на создании лучших условий для молодежи и работающего населения. «Люди уезжают, потому что не видят здесь ясности и уверенности в завтрашнем дне», — заключила она.