ЛЭП Вулканешты–Кишинёв завершена и проходит финальные испытания перед запуском
Строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты–Кишинёв и сопутствующей инфраструктуры завершено.
Объект, который называют «линией энергетической независимости», перешёл на этап тестирования перед вводом в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщило министерство энергетики.
Министр энергетики Дорин Жунгхиету посетил подстанцию Кишинёва, где проверил ход технических испытаний.
По его словам, все строительные работы завершены, а сейчас ведётся наиболее важный этап — тестирование и подготовка к безопасному вводу в эксплуатацию всей инфраструктуры.
На подстанции Кишинёва уже начались испытания оборудования, которые являются обязательным этапом перед запуском. Также на линии были проверены опоры и пролёты, результаты подтвердили качество выполненных работ.
На подстанции Вулканешты испытания уже завершены. В ближайшее время планируется подача напряжения на новую ячейку 400 кВ для дальнейших комплексных тестов.
Все работы координируются с операторами энергосистем соседних стран для обеспечения безопасности и корректной синхронизации энергосистем.
Согласно графику, коммерческая эксплуатация линии запланирована на конец августа после завершения всех испытаний и процедур приёмки.
ЛЭП Вулканешты–Кишинёв является крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом последних десятилетий в Молдове. После ввода в эксплуатацию линия сможет обеспечить передачу более 50% потребления электроэнергии страны и позволит импортировать электроэнергию из Румынии и европейского рынка без транзита через МГРЭС в Приднестровье, усиливая энергетическую безопасность Молдовы.