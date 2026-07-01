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1 Июля 2026, 21:40
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ЛЭП Вулканешты–Кишинёв завершена и проходит финальные испытания перед запуском

Строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты–Кишинёв и сопутствующей инфраструктуры завершено.

ЛЭП Вулканешты–Кишинёв завершена и проходит финальные испытания перед запуском.
ЛЭП Вулканешты–Кишинёв завершена и проходит финальные испытания перед запуском.

Объект, который называют «линией энергетической независимости», перешёл на этап тестирования перед вводом в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщило министерство энергетики.

Министр энергетики Дорин Жунгхиету посетил подстанцию Кишинёва, где проверил ход технических испытаний.

По его словам, все строительные работы завершены, а сейчас ведётся наиболее важный этап — тестирование и подготовка к безопасному вводу в эксплуатацию всей инфраструктуры.

На подстанции Кишинёва уже начались испытания оборудования, которые являются обязательным этапом перед запуском. Также на линии были проверены опоры и пролёты, результаты подтвердили качество выполненных работ.

На подстанции Вулканешты испытания уже завершены. В ближайшее время планируется подача напряжения на новую ячейку 400 кВ для дальнейших комплексных тестов.

Все работы координируются с операторами энергосистем соседних стран для обеспечения безопасности и корректной синхронизации энергосистем.

Согласно графику, коммерческая эксплуатация линии запланирована на конец августа после завершения всех испытаний и процедур приёмки.

ЛЭП Вулканешты–Кишинёв является крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом последних десятилетий в Молдове. После ввода в эксплуатацию линия сможет обеспечить передачу более 50% потребления электроэнергии страны и позволит импортировать электроэнергию из Румынии и европейского рынка без транзита через МГРЭС в Приднестровье, усиливая энергетическую безопасность Молдовы.

ЛЭП Вулканешты–Кишинёв завершена и проходит финальные испытания перед запуском

ЛЭП Вулканешты–Кишинёв завершена и проходит финальные испытания перед запуском

Источник
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