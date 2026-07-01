Кредиты правительства не покрывают расходы бюджета.

Согласно официальным отчетам министерства финансов за первое полугодие 2026 года, показатели государственного долга сформировались исходя из динамики как внутреннего, так и внешнего долга – рост в совокупности до 142,8 млрд леев.

Но чистое финансирование расходов бюджета в июне при этом впервые ушло в минус, пишет logos-pres.md

Дефицит государственного бюджета Молдовы быстро растет из-за того, что текущие доходы и внешние займы не успевают за расходами. По данным министерства финансов, за первое полугодие 2026 года дефицит увеличился на 21% и достиг примерно 9,21 млрд леев.

Расходы бюджета выросли на 4,2% (до 46,2 миллиарда леев), в то время как доходы увеличились всего на 0,7% (до 37,03 миллиарда леев). А внешние безвозмездные поступления упали до 370 млн леев по сравнению с 2,13 млрд леев за тот же период прошлого года. В результате значительная часть средств уходит на покрытие старых долгов и текущие нужды, что усиливает нагрузку на казну.

Госдолг растет «рывками»

Согласно официальным отчетам минфина Молдова за первое полугодие 2026 года, показатели государственного долга сформировались исходя из роста внутреннего долга на 5 349,25 млн леев с начала года, в то время как динамика внешнего долга (составлявшего на конец полугодия 4 836,68 млн долларов США) зависела от курсовой разницы и внешнего финансирования.

Точные суммарные показатели прироста общего (внутреннего + внешнего) госдолга в леевом эквиваленте на 30 июня 2026 года ведомство публикует в полном тексте ежемесячного статистического бюллетеня. Если рассматривать динамику за первые 4 месяца 2026 года, общий государственный долг увеличился на 9,6 млрд леев. Но уже в последние месяцы динамика изменилась. Причем, по-разному в леевом и долларовом эквиваленте.

По расчетам экономиста Владимира Головатюка, внешний долг в июне, как и ожидалось, сократился на 80 млн долларов, по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4,837 млрд долларов.

«Это произошло не только вследствие превышения возврата ранее полученных кредитов над объемом новых займов, но и в результате укрепления доллара по сравнению с другими валютами долга, — пишет эксперт. — Было получено всего 9 млн долларов внешних займов, а возвращено 23 млн. При этом в результате укрепления американской валюты долларовая сумма долга еще снизилась на 67 млн долларов».

Что же касается внешнего долга в МДЛ, то обесценивание молдавского лея к USD наоборот увеличило долг (на 220 млн леев) и он составил 85,4 млрд леев против 85,2 млрд. леев месяцем ранее. Так что курсовая разница по-разному влияет на показатели.

«В результате того, что внутренний госдолг сократился в июне на 520 млн леев и это сокращение не было компенсировано увеличением внешнего долга (в МДЛ), общая величина долга оказалась ниже его значения в мае 2026 г. на 300 млн МДЛ. Как следствие — впервые с июля 2025 г. чистое финансирование правительства, включая внутреннее и внешнее, оказалось негативным и составило МИНУС 730 млн МДЛ», — резюмирует Владимир Головатюк. Отмечая при этом, что за всеми этими сухими цифрами «стоят реальные проблемы, с которыми столкнулось правительство при финансировании бюджетных расходов, несмотря на усиленное кредитование».

Потолок госдолга близко

С начала года правительство взяло в долг более 10 млрд МДЛ, год назад – 5,8 млрд леев, а в 2022 г. — 1,1 млрд леев. Таким образом, выполнение лимитов, заложенных в бюджете, где потолок общего долга на конец года установлен на уровне 156,04 млрд леев, идет полным ходом. За полгода общий государственный долг уже составил 142,8 млрд леев.

Исходя из взятых темпов, лимиты госдолга в этом году будут превышены. Или будут внесены нормативные правки по увеличению потолка, которые, с одной стороны, не принесут ощутимой пользы в финансировании бюджетного дефицита, если внешние кредиты от Евросоюза его не перекроют. С другой – чреваты нарушением сроков по выполнению обязательств перед внутренними и внешними кредиторами, если ситуация не изменится.

В версии финансового ведомства динамика внешних обязательств за первое полугодие 2026 года определялась двумя факторами. Чистое внешнее финансирование, по данным минфина, составило +136,0 млн долларов США (сумма полученных кредитов превысила выплаты). А курсовая разница снизила показатель долга на (-109,9 млн долларов).

Основные кредиторы — международные организации (МВФ, Всемирный банк, ЕИБ, ЕБРР) — удерживают ключевую долю в 4,33 млрд долларов США, тогда как двусторонние кредиторы составляют гораздо меньшую долю (около 506,38 млн долларов).

«Деньги из тумбочки!»

Делать ставку на рост заимствований, которые идут в основном на обслуживание долговых обязательств, не имея при этом средств для финансирования возрастающих расходов, — замкнутый круг, считают эксперты. Но без этого, к сожалению, никуда – дефолт.

«То, что экономика не работает и не обеспечивает власть достаточными ресурсами для решения всех или хотя бы основных проблем это уже понятно всем, но власть не поддерживают даже её партнеры!», — восклицает Владимир Головатюк.

За 6 месяцев прошлого года правительству поступило в виде кредитов 435 млн долларов, а сейчас — 240 млн, а грантов, соответственно, на эквивалент 2,8 млрд леев в прошлом году и 370 млн леев – за полгода нынешнего.

«Вместо того, чтобы быть источником дополнительных доходов для финансирования бюджетных расходов, внешние займы и госбумаги сами по себе стали статьей расходов. В июне на это понадобилось 700 млн леев.

Вся пикантность ситуации в том, что для финансирования в полном объеме бюджетных расходов, а также для возврата ранее взятых кредитов, наряду с текущими доходами бюджета были использованы и накопленные в прошлом остатки на казначейских счетах в размере 2 млрд леев», — объяснил эксперт откуда деньги.