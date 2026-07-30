Иванов: Молдова может столкнуться с нехваткой дизельного топлива.

Республика Молдова рискует столкнуться со сложной ситуацией на рынке топлива, поэтому правительство должно срочно принять меры, чтобы предотвратить дефицит дизельного топлива.

Об этом заявил председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов, передает bani.md

По его словам, проблема касается уже не только цен, но и наличия запасов топлива.

«Мы снова оказались в очень сложной ситуации, и, к сожалению, это последствия событий, произошедших еще в марте, из которых мы так ничему и не научились. Сейчас речь идет не столько о ценах, сколько о доступности топлива. Мы должны понять, как наиболее эффективно использовать имеющиеся ограниченные финансовые ресурсы для создания необходимых запасов в стране», — заявил Иванов.

Депутат отметил, что многие страны региона уже приняли налоговые меры для обеспечения стабильных поставок топлива и считает, что Молдова также должна воспользоваться аналогичным подходом.

«Мы видим, что все соседние страны вмешались: одни изменили ставку НДС, другие — акцизы. Мы понимаем, что государству нужны деньги, но я знаю реальную ситуацию на местах и считаю, что существует эффективное решение», — сказал он.

Иванов предложил освободить импортеров дизельного топлива от обязанности уплачивать НДС и акциз при ввозе продукции в страну, а перенести эти платежи на момент продажи топлива сельхозпроизводителям.

«Считаю, что господину Тофану необходимо в срочном порядке встретиться со всеми компаниями, импортирующими дизельное топливо, и предоставить им возможность уплачивать НДС и акциз не при импорте, а при выставлении счета аграриям. Такая мера высвободит еще 22–23% финансовых ресурсов компаний, которые можно будет направить на закупку дополнительных объемов дизельного топлива», — пояснил глава комиссии.

По его мнению, это позволит импортерам сформировать более крупные запасы в период, когда Республика Молдова имеет возможность импортировать дизельное топливо из Румынии.

«Мы не знаем, как долго Румыния будет предоставлять нам такую возможность, поэтому должны максимально использовать этот шанс и завезти в страну как можно больше дизельного топлива, используя имеющиеся финансовые ресурсы», — подчеркнул Иванов.



