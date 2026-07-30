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bani.md logobani
30 Июля 2026, 19:53
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Иванов: Молдова может столкнуться с нехваткой дизельного топлива

Республика Молдова рискует столкнуться со сложной ситуацией на рынке топлива, поэтому правительство должно срочно принять меры, чтобы предотвратить дефицит дизельного топлива.

Иванов: Молдова может столкнуться с нехваткой дизельного топлива.
Иванов: Молдова может столкнуться с нехваткой дизельного топлива.

Об этом заявил председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов, передает bani.md

По его словам, проблема касается уже не только цен, но и наличия запасов топлива.

«Мы снова оказались в очень сложной ситуации, и, к сожалению, это последствия событий, произошедших еще в марте, из которых мы так ничему и не научились. Сейчас речь идет не столько о ценах, сколько о доступности топлива. Мы должны понять, как наиболее эффективно использовать имеющиеся ограниченные финансовые ресурсы для создания необходимых запасов в стране», — заявил Иванов.

Депутат отметил, что многие страны региона уже приняли налоговые меры для обеспечения стабильных поставок топлива и считает, что Молдова также должна воспользоваться аналогичным подходом.

«Мы видим, что все соседние страны вмешались: одни изменили ставку НДС, другие — акцизы. Мы понимаем, что государству нужны деньги, но я знаю реальную ситуацию на местах и считаю, что существует эффективное решение», — сказал он.

Иванов предложил освободить импортеров дизельного топлива от обязанности уплачивать НДС и акциз при ввозе продукции в страну, а перенести эти платежи на момент продажи топлива сельхозпроизводителям.

«Считаю, что господину Тофану необходимо в срочном порядке встретиться со всеми компаниями, импортирующими дизельное топливо, и предоставить им возможность уплачивать НДС и акциз не при импорте, а при выставлении счета аграриям. Такая мера высвободит еще 22–23% финансовых ресурсов компаний, которые можно будет направить на закупку дополнительных объемов дизельного топлива», — пояснил глава комиссии.

По его мнению, это позволит импортерам сформировать более крупные запасы в период, когда Республика Молдова имеет возможность импортировать дизельное топливо из Румынии.

«Мы не знаем, как долго Румыния будет предоставлять нам такую возможность, поэтому должны максимально использовать этот шанс и завезти в страну как можно больше дизельного топлива, используя имеющиеся финансовые ресурсы», — подчеркнул Иванов.


Источник
bani.md logobani
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