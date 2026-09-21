Ионицэ: Повышение ставки НБМ пока почти не отразилось на кредитах.

Национальный банк Молдовы значительно повысил базовую ставку за последние месяцы, однако влияние этого решения на кредиты для населения и компаний пока остается неожиданно небольшим.

Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, проанализировавший механизм влияния решений НБМ на экономику.

По словам экономиста, в апреле базовая ставка составляла 5%, после чего последовали четыре повышения подряд: до 6,5% в мае, 7% в июне, 7,5% в августе и 9% с 17 сентября. Это самый высокий показатель более чем за три года.

Официальной причиной ужесточения денежно-кредитной политики является инфляция. В августе годовой уровень инфляции достиг почти 7% против 6,3% в июле, превысив верхнюю границу целевого коридора НБМ.

Ионицэ отмечает, однако, что значительная часть инфляционного давления приходится на сферы, на которые базовая ставка оказывает ограниченное прямое влияние. В августе топливо за один месяц подорожало на 6,6%, а дизель — более чем на 18%. При этом инфляция без учета продуктов питания, топлива и регулируемых цен составила 5,44%.

«НБМ не может с помощью базовой ставки удешевить нефть на международных рынках, импортируемый газ или мировые цены на сельскохозяйственное сырье», — объясняет экономист.

При этом денежно-кредитная политика может воздействовать косвенно — за счет сдерживания спроса, стимулирования сбережений, влияния на инфляционные ожидания и ограничения риска того, что временный внешний шок приведет к общему росту цен.

По мнению Ионицэ, сейчас этот механизм в Молдове работает очень слабо.

Сравнив апрель, когда базовая ставка составляла 5%, с августом, экономист установил, что фактические процентные ставки, выплачиваемые населением и компаниями, изменились незначительно.

Так, ставки по ипотечным кредитам выросли примерно с 8% в апреле до 8,1% в августе. Потребительские кредиты подорожали примерно с 10,7% до 11%, а кредиты для предприятий — с 8,4% до 8,6%.

Согласно анализу, наиболее заметно на повышение базовой ставки реагирует рынок государственных ценных бумаг. Однако и здесь передача денежно-кредитного сигнала значительно слабее, чем во время инфляционного эпизода 2022 года.

Ионицэ отмечает, что при гипотетическом повышении базовой ставки на 10 процентных пунктов данные последних месяцев указывают на рост примерно на 1,9 процентного пункта по государственным ценным бумагам, около 1,1 пункта — по потребительским кредитам, всего на 0,5 пункта — по кредитам для предприятий и примерно на 0,4 пункта — по ипотечным кредитам.

«Иными словами, сигнал НБМ передается в экономику, но с очень низкой интенсивностью», — констатирует экономист.

Для населения Ионицэ видит и положительный момент: до сих пор повышение базовой ставки не привело к значительному удорожанию ипотечных кредитов. Несмотря на рост ставки НБМ с 5% до 9%, проценты по новым ипотечным кредитам практически остаются на уровне около 8%.

Однако экономист предупреждает, что в ближайшие месяцы ставки могут вырасти, поскольку денежно-кредитная политика действует с определенной задержкой, а последствия повышений в августе и сентябре еще не успели в полной мере отразиться на рынке.

«НБМ значительно повысил базовую ставку, но реальная экономика пока почти не почувствовала этого повышения», — заключил Вячеслав Ионицэ.