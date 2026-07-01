Инвестиции в свободные экономические зоны выросли на 9,3%.

В 2025 году инвестиции в свободные экономические зоны (СЭЗ) Молдовы составили $36,1 млн, что на 9,3% больше, чем годом ранее.

При этом, совокупный объем инвестиций в СЭЗ с начала их создания превысил $653,8 млн, а более 55% вложений пришлось на крупнейшую СЭЗ «Бельцы». При этом доля свободных экономических зон в общем объеме инвестиций в основной капитал по экономике страны сократилась с 1,8% до 1,5%. Эти данные представило министерство экономического развития и цифровизации, передает logos-pres.md

В течение 2025 года на территории Республики Молдова действовало шесть свободных экономических зон (зон свободного предпринимательства), расположенных во всех регионах страны и созданных специальными законами. При этом, в соответствии с положениями специального закона о создании, 28 декабря 2025 года истек срок действия СЭЗ «Твардица», созданного на 30 лет на территории площадью 3,57 га.

После этого ее резиденты были переведены на общий режим налогообложения.

География резидентов

Из общего объема инвестиций $362,4 млн приходится на крупнейшую СЭЗ «Бельцы» (55,4%).

Ее резиденты — преимущественно компании с капиталом немецкого и японского происхождения. Свободная зона «Унгень-Бизнес» привлекла $123,1 млн (18,8%), там доминируют местные инвестиции. Как и в СЭЗ «Экспо-Бизнес-Кишинэу» — $86,2 млн (13,2%).

Инвестиции в $38,2 млн (5,8%) на СЭЗ «Валканеш» – наибольшая часть голландского происхождения, $24,1 млн (3,7%) на СЭЗ «Твардица» пришли большей частью из Британии, и $19,8 млн на СЭЗ «Тараклия» (3%) – деньги в основном местного происхождения.

Доля СЭЗ в экономике

В отчёте минэкономразвития отмечается, что по состоянию на конец 2025 года в шести зонах были зарегистрированы 240 резидентов (что на 16 меньше, чем годом ранее): 90 — в «Бэлць», 56 — в Унгень, 50 — в Кишинёве, 29 — в Вулкэнешть, 10 — в Тараклии и 5 в Твардице.

На долю СЭЗ приходится около 13,7% всех работников промышленности Молдовы и порядка 2,1% занятых в реальном секторе экономики. Численность работников предприятий-резидентов СЭЗ за год сократилась почти на 10% и составила 12 856 человек. Средняя заработная плата выросла за год на 6,2%, превысив 12 тыс. леев. В 2025 г. резиденты СЭЗ перечислили в национальный публичный бюджет 959,1 млн леев налогов и других обязательных платежей, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Доля СЭЗ в общих налоговых поступлениях бюджета снизилась с 1,1% до 1%. Почти 74% всех налоговых поступлений обеспечили предприятия СЭЗ «Бельцы», тогда как доля остальных зон варьируется от 0,2% (Тараклия) до 15,2% (Унгень).

Восстановление производства

Доходы резидентов СЭЗ от реализации промышленной продукции в 2025 году выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом и составили 12,8 млрд леев.

При этом, 94,4% произведенной продукции было экспортировано. Компании, работающие в свободных экономических зонах, производят электрические кабельные жгуты для автомобильной промышленности, изолированные кабели, изделия из стекловолокна, электрические проводники, индукционные катушки, тепличные модули, мебель, чехлы для автомобилей, ковры, светодиодные лампы, а также винодельческую и плодоовощную продукцию.

По объемам промышленного производства лидирует СЭЗ «Бельцы», на которую приходится 75,2% общего объема выпуска. Второе место занимает «Унгень-бизнес» с долей 13,9%. В министерстве отмечают, что после пандемии 2020 года и кризиса, связанного с началом боевых действий в Украине в 2022 году, в 2023–2025 гг. деятельность резидентов постепенно восстанавливается.

Интересно, что наиболее высокие темпы роста производства в 2025 году продемонстрировала СЭЗ «Твардица», где объем реализации промышленной продукции увеличился на 50,7%. Особенно отличились такие предприятия, как «Молдавский стандарт», рост продаж на 56,2% (в 2025 году выручка составила 234,7 млн леев), и «Золотой Аист» — на 43% (в 2025 году выручка была 146,4 млн леев).

Статистика лидеров и аутсайдеров

В СЭЗ «Бельцы» производство выросло на 3,8%. Крупнейшими производителями зоны стали Draexlmaier Automotive с объемом реализации 3,36 млрд леев, GG Gables & Wires EE — 2,94 млрд леев и SE Bordnetze — 2,57 млрд леев.

В СЭЗ «Экспо-Бизнес-Кишинев» производство увеличилось на 3,2%, главным образом за счет предприятия Djofra-M, выпускающего стекловолоконную сетку. В то же время, в трех СЭЗ производство сократилось. В «Унгень-бизнес» спад составил 10,4%, в «Валканеш» — 0,2%, а наиболее существенное снижение — 79,8% — зафиксировано в СЭЗ «Тараклия».

Административные расходы свободных экономических зон в 2025 году составили 46,7 млн леев, увеличившись на 15,5%. Доходы администраций СЭЗ достигли 44,3 млн леев, или на 7,4% больше, чем годом ранее.