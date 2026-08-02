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ipn.md logoipn
2 Августа 2026, 20:30
18
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Иностранных рабочих можно нанимать для сезонной работы по упрощённой процедуре

Иностранные граждане, приезжающие в Молдову для сезонной работы, могут заниматься сельскохозяйственной деятельностью в течение периода до девяти месяцев, исчисляемых суммарно за 12-месячный период.

Иностранных рабочих можно нанимать для сезонной работы по упрощённой процедуре.
Иностранных рабочих можно нанимать для сезонной работы по упрощённой процедуре.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ-IGM) представляет упрощённую процедуру оформления документов для этой категории работников в контексте интенсификации сезонной сельскохозяйственной работы, передаёт ipn.md

Сезонная работа осуществляется на основании индивидуального трудового договора, заключённого с работодателем, и подтверждения права на временное пребывание на территории Республики Молдова, выданного ГИМ. Для сезонных работников процедура получения права на временное пребывание упрощена и требует минимального пакета подтверждающих документов.

Работодатели обязаны в течение пяти рабочих дней с начала деятельности уведомить Генеральный инспекторат по миграции о найме иностранных граждан и соблюдать законодательные положения, касающиеся заработной платы, условий труда и, при необходимости, обеспечения работников жильём.

Одновременно с этим ГИМ рекомендует работодателям проверять правомочность лиц, которых они намереваются нанять, и действительность их проездных документов, подавать заявление о запросе на право временного проживания в территориальные подразделения ГИМ и избегать незаконного трудоустройства иностранных граждан.

Незаконное трудоустройство иностранных работников может повлечь административные санкции и ограничения на последующий наём на работу.

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Источник
ipn.md logoipn
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