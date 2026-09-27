Госдолг на каждого молдаванина оценили в $7,2 тысячи.

Молдова не вошла в международный рейтинг госдолга на душу населения, подготовленный Visual Capitalist на основе данных OECD.

Однако ориентировочный расчет показывает, что долговая нагрузка в пересчете на каждого жителя ниже, чем в Румынии, Болгарии и других европейских странах, включенных в рейтинг, пишет rupor.md со ссылкой на bani.md

Рейтинг Government Debt per Capita сравнивает валовой госдолг на душу населения с учетом паритета покупательной способности. По представленным данным, первое место с большим отрывом занимают США: около 113,3 тыс. долларов на жителя. Далее следуют Япония, 110,7 тыс. долларов, и Италия, 94 тыс. долларов.

В Восточной Европе показатели заметно отличаются. В Румынии госдолг составляет около 35,9 тыс. долларов PPP на жителя, в Польше: 39,1 тыс. долларов, в Словакии: 33,6 тыс. долларов, в Чехии: 30,4 тыс. долларов, а в Болгарии: 13,7 тыс. долларов. Турция находится в нижней части представленного рейтинга: около 11,8 тыс. долларов.

Молдова не включена в график, поскольку визуализация использует данные OECD и не учитывает экономики, не входящие в организацию.

Ориентировочный расчет для Молдовы показывает около 7,25 тыс. долларов PPP на жителя. Оценка основана на уровне государственного и гарантированного государством долга, который, по прогнозу МВФ, в 2025 году составит около 36,5% ВВП, а также на размере экономики с учетом паритета покупательной способности и численности населения.

На мировом уровне США выделяются не только абсолютным объемом долга, но и нагрузкой на каждого жителя. По данным Visual Capitalist, госдолг США на душу населения за десять лет удвоился, а общий долг страны превысил 40 трлн долларов.