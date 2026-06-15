Глава Transgaz: Румыния вложила 475 млн евро в энергетическую независимость Молдовы.

По его словам, более 475 млн евро были вложены непосредственно в инфраструктуру, которая позволяет Молдове импортировать газ через румынскую и европейскую системы, сообщает bani.md

Заявления прозвучали на Региональном энергетическом форуме Центральной и Восточной Европы Foren 2026. По словам Стериана, проекты, реализованные Transgaz, укрепили роль Румынии как стратегического узла транспортировки газа в регионе и обеспечили Молдове большую энергетическую независимость.

«Республика Молдова была подключена к национальной системе, а через национальную систему — к европейской сети транспортировки природного газа. Сегодня у них есть независимость и возможность получать газ из любых источников», — заявил глава Transgaz.

Румынский чиновник пояснил, что инвестиции компании включали как проекты, связанные непосредственно с Республикой Молдова, так и крупные региональные инфраструктурные объекты, включая газопровод BRUA и магистраль для транспортировки газа из Чёрного моря в рамках проекта Neptun Deep.

По словам Стериана, эти проекты уже позволяют транспортировать газ в Молдову, Украину, Венгрию и страны Балканского региона, а также усиливают позиции Румынии как регионального энергетического хаба.

Одновременно глава Transgaz сообщил, что Румыния готовится к росту потребления газа в отопительном сезоне 2026–2027 годов. По оценкам компании, спрос может увеличиться на 800 млн – 1 млрд кубометров по сравнению с прошлой зимой. Это связано со строительством новых газовых электростанций и расширением газовых сетей в ряде населённых пунктов.

Стериан также заявил, что Румыния готова принять дополнительные объёмы газа из Чёрного моря и расширить региональный транзит. В том числе речь идёт о развитии Вертикального коридора — проекта, который должен удвоить пропускную способность поставок газа в Юго-Восточную Европу, включая Молдову.