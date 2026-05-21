eurointegration.com.ua
21 Мая 2026, 19:19
5 332
В ЕС заявили о новом энергетическом шоке на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Европейская комиссия обнародовала пессимистический весенний экономический прогноз, в котором предупредила о замедлении роста экономики ЕС на фоне нового энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

В Брюсселе заявили, что обострение конфликта на Ближнем Востоке уже привело к резкому росту цен на энергоносители, что вновь разгоняет инфляцию и ухудшает экономические настроения в Европе. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны, опубликованный S&P Global, показал сокращение активности с показателем 47,5 – самым низким за последние 31 месяц – по сравнению с 48,8 в апреле, передает eurointegration.com.ua

Показатель PMI выше 50 указывает на рост, тогда как цифры ниже 50 сигнализируют об экономическом сокращении или рецессии. Другие показатели указывают на экономическое замедление и увеличение бюджетных расходов правительств.

В прогнозе отмечается, что "экономика ЕС должна была продолжать расти умеренными темпами на фоне дальнейшего снижения инфляции, но перспективы существенно изменились после начала" конфликта на Ближнем Востоке.

"Конфликт на Ближнем Востоке вызвал серьезный энергетический шок, что ставит Европу перед новым испытанием в и без того нестабильной геополитической и торговой среде", – сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Он подчеркнул, что Европейский союз должен "извлечь уроки из прошлых кризисов, обеспечивая временный и целевой характер бюджетной поддержки и еще больше уменьшая свою зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива".

Выражая пессимистические настроения, Домбровскис отметил, что планировщики Еврокомиссии готовятся к более "негативным" сценариям, разработанным на основе предположения, что конфликт на Ближнем Востоке затянется, что потенциально может снизить рост вплоть до 0,7%.

Источник
