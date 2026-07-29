Глава НАРЭ: В Молдове растет число АЗС, оставшихся без дизеля.

По словам Алексея Тарана, по состоянию на утро вторника в системе мониторинга было зарегистрировано 66 АЗС без дизельного топлива.

«В нашей системе отчетности компании ежедневно сообщают о количестве станций, где отсутствует топливо. Утром 28 июля было зарегистрировано 66 таких АЗС. Их число растет, поскольку сокращаются запасы», — заявил Алексей Таран в эфире программы «Punctul pe AZI» на TVR Moldova.

Глава НАРЭ уточнил, что наибольшие трудности испытывает сеть Lukoil, которая не может импортировать дизельное топливо из-за международных санкций и остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. В результате компания вынуждена закупать топливо у других импортеров, которые в первую очередь обеспечивают собственные сети.

По словам Тарана, в минувшие выходные в Международный свободный порт Джурджулешты поступило около 6 тыс. тонн дизельного топлива, еще столько же ожидается в ближайшие дни. Кроме того, на нефтебазах страны остается еще 5–6 тыс. тонн топлива, которых хватит примерно на три-четыре дня потребления.

«В общей сложности на сегодняшний день у нас запас примерно на восемь дней. При этом продолжаются новые закупки, и наша цель — довести объем запасов до 12–13 дней, чтобы выйти на комфортный уровень», — пояснил директор НАРЭ.

Он также призвал нефтяные компании максимально равномерно распределять имеющиеся объемы топлива, чтобы избежать повторения ситуации весны этого года, когда исчерпание запасов у одной из сетей АЗС привело к массовому переходу клиентов к другим операторам и дополнительной нагрузке на весь рынок.

Таран обратился и к потребителям, призвав их покупать только необходимое количество топлива.

«Покупайте столько, сколько действительно необходимо. Панические закупки еще быстрее истощают запасы и создают дефицит топлива. Кроме того, при росте мировых цен компаниям приходится быстрее пополнять запасы уже по более высокой стоимости, что в итоге приводит к цепному подорожанию», — подчеркнул он.

По словам главы НАРЭ, риска серьезного кризиса с обеспечением страны дизельным топливом нет. Хотя объемы поставок сейчас ниже обычных, и наблюдаются временные перебои, в целом ситуация с обеспечением дизелем остается под контролем.

Ранее правительство объявило о мерах по стабилизации поставок топлива после того, как часть АЗС сообщила о временном отсутствии дизеля. За последние сутки в Молдову прибыли две баржи с примерно 6 тыс. тонн топлива, еще одна партия аналогичного объема ожидается в ближайшее время.

По состоянию на 27 июля, дизель отсутствовал на 53 из 590 автозаправочных станций страны (менее 10%). Из них 38 входят в сеть Lukoil. Для сравнения, в разгар топливного кризиса 26 марта без дизеля оставались 182 АЗС.

Согласно данным НАРЭ, в среду, 29 июля, предельная цена бензина АИ-95 составит 30,54 лея за литр, что на 14 банов выше текущего уровня, а стандартного дизельного топлива — 31 лей за литр, что на 29 банов больше нынешней цены.