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ipn.md logoipn
3 Августа 2026, 11:23
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Финансовый сектор Молдовы остаётся стабильным: системные риски низкие или умеренные

Финансовый сектор Республики Молдова остаётся стабильным, несмотря на некоторые отслеживаемые риски в сфере кредитования и качества кредитных портфелей.

Финансовый сектор Молдовы остаётся стабильным: системные риски низкие или умеренные.
Финансовый сектор Молдовы остаётся стабильным: системные риски низкие или умеренные.

Об этом свидетельствует Национальный комитет по финансовой стабильности в Молдове (НКФС), в котором проанализировали ситуацию в банковском, небанковском, страховом секторах, а также на рынке капитала, выделив низкий или умеренный уровень основных системных рисков, — передаёт IPN

НКФС оценил финансовую ситуацию на конец первого квартала и установил, что банковский сектор сохраняет свою устойчивость в условиях непрерывного мониторинга рисков. Риск, связанный с чрезмерным ростом кредитования, был определён как умеренный, поскольку объём банковских кредитов продолжал расти превышающими темпы роста ВВП темпами. В этом контексте Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил ставку контрциклического буфера капитала до 2,5%, применяемую с 26 мая. 

Доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 4,3%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале. Рост в основном обусловлен качественными критериями оценки. 

По данным Национального комитета по финансовой стабильности в Молдове, риски ликвидности, отраслевой и рыночной концентрации остаются низкими благодаря достаточным резервам ликвидности, разнообразной структуре кредитных портфелей и ограниченной подверженности рыночным колебаниям. Системно значимые банки продолжают соблюдать требования к капиталу и ликвидности. 

В секторе небанковского кредитования риски были оценены как умеренно-низкие. Кредитный портфель небанковских кредитных организаций и сберегательно-кредитных ассоциаций увеличился на 2,3% главным образом за счёт выданных юридическим лицам кредитов, при этом качество портфелей оставалось относительно стабильным. 

В Национальном комитете по финансовой стабильности в Молдове, представляющем собой механизм сотрудничества ответственных за надзор и поддержание финансовой стабильности учреждений, председательствует президент НБМ.

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Источник
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