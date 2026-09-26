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protv.md logoprotv
26 Сентября 2026, 15:00
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Фермеры Фалешт выйдут на протест с сельхозтехникой

Фермеры Фалештского района в понедельник проведут акцию протеста с участием сельскохозяйственной техники.

Фермеры Фалешт выйдут на протест с сельхозтехникой.
Фермеры Фалешт выйдут на протест с сельхозтехникой.

Аграрии требуют сохранить льготную ставку НДС и продлить ограничения на импорт зерновых и подсолнечника, передает protv.md

Об акции сообщила ассоциация «Сила фермеров». По её данным, в протесте примут участие представители различных сельскохозяйственных объединений, придерживающиеся разных политических взглядов.

Аграрии требуют сохранить ставку НДС в размере 8% для зерновых и масличных культур.

Также фермеры настаивают на продлении лицензирования импорта зерновых и подсолнечника как минимум до 31 декабря 2026 года.

Ещё одно требование касается возврата акциза на дизельное топливо, приобретённое сельхозпроизводителями в период с 1 июня по 1 декабря 2026 года.

Фермеры заявляют, что рост цен на производственные ресурсы, недостаточная, по их мнению, государственная поддержка и планы властей по повышению НДС могут привести к значительному сокращению посевных площадей под зерновые культуры.

Накануне несколько фермеров из Басарабяского района также вывели сельскохозяйственную технику на дороги.

Аграрии требовали от властей принять меры поддержки сельскохозяйственного сектора.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили PRO TV, что требования фермеров будут рассмотрены. В ведомстве также заявили, что переговоры с представителями аграрного сектора, начавшиеся ранее, продолжатся.

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Источник
protv.md logoprotv
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