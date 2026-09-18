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agora.md logoagora
18 Сентября 2026, 10:32
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Слусарь: Недовольство фермеров может перерасти в протесты

Мелкие и средние сельхозпроизводители зернового и масличного сектора все сильнее страдают из-за роста расходов, накопившихся долгов и неопределенности с субсидиями.

Слусарь: Недовольство фермеров может перерасти в протесты.
Слусарь: Недовольство фермеров может перерасти в протесты.

По крайней мере, об этом заявляет председатель Ассоциации «Сила фермеров» Александру Слусарь. По его словам, ситуация в сельском хозяйстве — одна из самых сложных за последние годы, а недовольство фермеров может перерасти в протесты. Слусарь подчеркнул, что его обращение — это «крик души», написанный от собственного имени, пишет agora.md

«Дизельное топливо за девять месяцев подорожало на 100% — с 18 до 36 леев, при этом даже не планируется возмещение сельхозпроизводителям акциза. Стоимость удобрений выросла примерно на 40%. Власти намерены повысить ставку НДС на 50%. Большинство аграриев обременены огромными долгами после нескольких лет засухи подряд», — заявил Александру Слусарь.

Еще одна обозначенная им проблема связана с субсидиями. Слусарь утверждает, что задолженность за 2025 год составляет около двух миллиардов леев, и отмечает, что неизвестно, когда эти средства будут выплачены.

По его словам, в текущем году аграрии субсидий не получали.

Слусарь также указывает на логистические проблемы в регионе, включая блокировку некоторых портов Черного моря и рост транспортных расходов.

По его мнению, неопределенность вокруг продления лицензирования импорта способствует снижению закупочных цен на внутреннем рынке.

«Конечно, решения есть, и аграрии неоднократно предлагали их публично. Многие из них не требуют выделения финансовых средств. Мне кажется, власти не чувствуют, насколько напряженная ситуация сложилась среди фермеров, которые находятся на краю пропасти», — заявил Слусарь.

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