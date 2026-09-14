Булгак высмеял угрозы фермеров выйти на протесты: Снова угрожают в Facebook
Советник примара Кишинева Ион Булгак иронично отреагировал на заявление Ассоциации «Сила фермеров», которая предупредила, что аграрии выйдут на протесты, если власти не пересмотрят ряд положений налоговой политики на 2027 год.
«Внимание! Если власти не решат сохранить НДС для сельхозпроизводителей на уровне 8%, Ассоциация „Сила фермеров“ угрожает разместить в Facebook новую угрозу о том, что будут организованы протесты. Алло, PAS, не играйте с огнем!», — написал Булгак в социальных сетях, сообщает unimedia.info
14 сентября Ассоциация «Сила фермеров» объявила о возможных протестах аграриев, в том числе с использованием сельскохозяйственной техники и оборудования, если власти не пересмотрят ряд положений налоговой политики на 2027 год.
Представители ассоциации выступают против повышения НДС на зерновые и масличные культуры, увеличения подоходного налога для крестьянских хозяйств, а также повышения акцизов на дизельное топливо при отсутствии механизма его возмещения для фермеров.
Ранее "Сила фермеров" уже несколько раз угрожал организацией массовых протестов, в том числе с привлечением сельхозтехники.