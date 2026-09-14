Булгак высмеял угрозы фермеров выйти на протесты: Снова угрожают в Facebook.

«Внимание! Если власти не решат сохранить НДС для сельхозпроизводителей на уровне 8%, Ассоциация „Сила фермеров“ угрожает разместить в Facebook новую угрозу о том, что будут организованы протесты. Алло, PAS, не играйте с огнем!», — написал Булгак в социальных сетях, сообщает unimedia.info

14 сентября Ассоциация «Сила фермеров» объявила о возможных протестах аграриев, в том числе с использованием сельскохозяйственной техники и оборудования, если власти не пересмотрят ряд положений налоговой политики на 2027 год.

Представители ассоциации выступают против повышения НДС на зерновые и масличные культуры, увеличения подоходного налога для крестьянских хозяйств, а также повышения акцизов на дизельное топливо при отсутствии механизма его возмещения для фермеров.

Ранее "Сила фермеров" уже несколько раз угрожал организацией массовых протестов, в том числе с привлечением сельхозтехники.