Energocom объяснил, почему платежи за газ за август не отображаются в счёте за июль.

Многие потребители сообщили, что платежи за газ, сделанные в августе, не отображаются в счёте за июль.

В Energocom объяснили, что этот счёт был сформирован на основании сумм, зарегистрированных по состоянию на 31 июля, пишет tv8.md

Таким образом, если оплата была произведена в августе, она не отображается в документе за июль, даже если сам счёт потребители получили уже в августе.

В Energocom уточнили, что все суммы, оплаченные позднее, были зачислены на счета потребителей и не пропали. Платежи, сделанные в августе, будут отражены в счёте, который будет выставлен в первой половине сентября.

Для получения дополнительной информации и ответов на вопросы потребители могут обратиться в колл-центр по номеру 1309.