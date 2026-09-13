13 Сентября 2026, 17:14
17 693
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Energocom объяснил, почему платежи за газ за август не отображаются в счёте за июль.
Energocom объяснил, почему платежи за газ за август не отображаются в счёте за июль
Многие потребители сообщили, что платежи за газ, сделанные в августе, не отображаются в счёте за июль.
В Energocom объяснили, что этот счёт был сформирован на основании сумм, зарегистрированных по состоянию на 31 июля, пишет tv8.md
Таким образом, если оплата была произведена в августе, она не отображается в документе за июль, даже если сам счёт потребители получили уже в августе.
В Energocom уточнили, что все суммы, оплаченные позднее, были зачислены на счета потребителей и не пропали. Платежи, сделанные в августе, будут отражены в счёте, который будет выставлен в первой половине сентября.
Для получения дополнительной информации и ответов на вопросы потребители могут обратиться в колл-центр по номеру 1309.